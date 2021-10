Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg sodi med vodilne glasove Silicijeve doline, ki se zavzemajo za metaverzum (angleško metaverse), ki bi zameglil meje med resničnim in digitalnim svetom.

Tehnologija bi lahko na primer posamezniku omogočila, da si nadene očala za navidezno resničnost, zaradi česar bi dobil občutek, kot da sedi poleg prijatelja, v resnici pa sta na tisoče kilometrov narazen in povezana prek interneta, so pojasnili na AFP.

»Metaverzum ima potencial, da pomaga omogočiti dostop do novih ustvarjalnih, družbenih in gospodarskih priložnosti. In Evropejci ga bodo oblikovali od samega začetka,« so zapisali pri Facebooku.

Pri podjetju sicer niso podrobneje predstavili načrtov za ekipo, ki bo izdelovala metaverzum, a naj bi med drugim vključevala »visoko specializirane inženirje«.

»EU ima številne prednosti, zaradi katerih je odlično mesto za investicije tehnoloških podjetij - velik potrošniški trg, prvovrstne univerze in, kar je bistveno, nadarjene kadre,« so navedli.

Novica sicer prihaja v času, ko se Facebook sooča s številnimi težavami, kot so nedavna razkritja žvižgačice Frances Haugen, da se je vodstvo podjetja zavedalo škode, ki jih povzročajo njihovi produkti in odločitve. Haugenova je v začetku meseca v ameriškem kongresu povedala, da vodstvo podjetja zanima le dobiček in rast uporabnikov ne glede na škodljivost objav in vsebin.

Prav tako so Facebook in njegove storitve v začetku oktobra doživele večji izpad, obenem pa se družba sooča z vedno glasnejšimi pozivi, da bi se omejilo njen ogromen vpliv, še navaja AFP.