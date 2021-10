Čeprav je Koper z zmago v Domžalah (3:2) na napeti tekmi potrdil položaj na vrhu lestvice in je bilo izredno zanimivo tudi na obračunu Mure in Aluminija (prav tako 3:2), po dveh remijih pa se je na zmagovita pota na tekmi proti Radomljam (1:0) vrnil še Maribor, je glavna vloga 13. kroga prve slovenske nogometne lige že vnaprej pripadla Olimpiji. Ta je proti Taboru iz Sežane namreč odigrala prvo tekmo »nove ere« pod vodstvom novega-starega trenerja Dina Skenderja ter na slabi tekmi zmagala z 1:0.

Da utegne biti v nadaljevanju le drugače, je dala slutiti že ena prvih akcij v drugem polčasu, ko so po vendarle lepi kombinaciji Ljubljančani prišli do vodstva. Bilo je v 53. minuti, ko je Nukić podal do novinca Futacsa, ta pa je žogo le še potisnil mimo vratarja gostov in na prvi tekmi za Olimpijo dosegel prvi gol. In tudi edinega (regularnega) na tekmi. Od tod naprej se je ritem namreč bolj kot ne vrnil v stare tirnice z manjšimi prebliski na obeh straneh (izpostaviti velja še gol Futacsa iz prepovedanega položaja v 90. minuti), ki pa splošnega vtisa niso popravili. »Po zadetku smo se prehitro povlekli nazaj, so pa tri točke vrhunski izkupiček – imamo namreč dva nova igralca, uigravamo se in spoznavamo ideje novega trenerja, tako da bo na naslednjih tekmah le še bolje,« je po tekmi menil domači nogometaš Michael Pavlović , trener Tabora Dušan Kosić pa je dodal: »Lahko bi rekli, da smo izgubili po edini napaki v obrambi. Fantje so svoje oddelali disciplinirano, a ostali praznih rok. V zadnji tretjini smo bili premalo kakovostni in premalo konkretni.«

Tekma preobratov v Murski Soboti

Da na vrhu lestvice ne bo prišlo do spremembe in bodo na njem tudi po 13 krogih ostali Koprčani, so si ti zagotovili na dinamični, zanimivi tekmi, polni preobratov, lepih akcij in golov v Domžalah. Čeprav so hitro zaostali, so Koprčani nato do odmora pokazali odlično predstavo, prvo ime pa je bil tudi prvi strelec lige Maks Barišič, ki je dosegel dva gola in imel ob tem še nekaj lepih priložnosti. Da Koprčani niso dosegli še kakšnega gola, bi se jim lahko kaj kmalu maščevalo, saj so Domžalčani, ki so prav tako »želeli igrati« in napadali, v 54. minuti izenačili, že prej dosegli gol, ki so jim ga sodniki zaradi domnevnega prepovedanega položaja razveljavili, točko pa držali vse do 82. minute. Takrat je goste v novo vodstvo popeljal Osuji, gostitelji pa so v izdihljajih tekme zadeli še vratnico.

Zelo podobno kot tekmo Domžal in Kopra bi lahko opisali tudi dvoboj Mure in Aluminija, ki se je končal z enakim izidom, le da z zmago gostiteljev. Ti so povedli že v tretji minuti, po slabi uri igre zaostajali, nato pa tekmo obrnili sebi v prid med 74. in 83. minuto. »To je bila ena naših najboljših tekem v sezoni. Na začetku drugega polčasa smo bili malce 'otročji' in brez potrebe zaostajali, a je pomembno, da nismo spustili glav, temveč smo se dvignili in zmagali,« je bil po tekmi, po kateri je svoje misli že usmeril k četrtkovi evropski preizkušnji v konferenčni ligi proti Rennesu, zadovoljen trener Mure Ante Šimundža, medtem ko se njegovemu kolegu na klopi Aluminija Oskarju Drobnetu ni bilo lahko sprijazniti s porazom: »Ne bi rekel, da je Mura zmagala zasluženo, pri vodstvu z 2:1 smo imeli namreč dve lepi priložnosti, da bi jih dotolkli. Pa nam ni uspelo. Poraz boli, igrali smo dobro, imamo pa tudi neverjetno smolo, saj smo kaznovani za vsako najmanjšo napako.«

Manj razburljivo je bilo na tekmi Maribora in Radomelj, na kateri je edini zadetek na tekmi v zadnji minuti prvega polčasa za zmago gostiteljev dosegel Marko Alvir. Ob večji zbranosti bi Maribor lahko dosegel še kakšen gol, saj si je priigral še nekaj priložnosti, medtem ko so se gostje izkazali za čvrstega tekmeca, ki se je organizirano in dobro branil, a zmage gostiteljev v drugem polčasu ni ogrozil. »Najpomembnejše so tri točke, to je bil cilj pred tekmo, je pa bilo pričakovano precej težko. Strinjam se, da moramo biti v zaključkih bolj zbrani. Imeli smo nešteto priložnosti z bočnega položaja, a so bili predložki vseskozi slabi in niso zadeli cilja. Igralci so pod velikim pritiskom in to se kaže tudi na igrišču,« je po tekmi povedal trener Maribora Radovan Karanović, pomočnik trenerja Radomelj Roka Hanžiča, ki je zaradi kazni tekmo izpustil, Amir Botonjić pa je dodal: »Bilo je nekaj položajev, ko bi lahko bolje reagirali, žal pa smo bili kaznovani za trenutek nepozornosti.«

Zadnja tekma 13. kroga bo danes ob 17. uri v Celju, kamor v goste prihaja Bravo.