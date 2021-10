Po šestih festivalskih dneh, natrpanih s filmskimi projekcijami in različnimi spremljevalnimi dogodki, se je sinoči v portoroškem Avditoriju končal 24. Festival slovenskega filma; na njem je bilo prikazanih več kot 80 filmov vseh zvrsti ter dolžin, od tega več kot 50 v tekmovalnem programu. O nagradah sta kot običajno presojali dve strokovni žiriji, ki sta podelili skupno 22 vesen, največ pa sta jih odnesla igrana celovečerca Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić (ki je prejel sedem vesen, med drugim tudi tisto za najboljši film) in Inventura scenarista ter režiserja Darka Sinka, ki je osvojil štiri, med drugim za najboljšo režijo, Sinko pa je zanj prejel tudi nagrado za najboljšega debitanta.

Brez oziranja na trende

Omenjenima filmoma, ki sta prejela skoraj polovico nagrad, je sicer skupno dvoje: da se vsak na svoj način dotikata sodobnih »identitetnih« vprašanj, predvsem pa, da sta oba celovečerna prvenca – Tijana Zinajić se je uveljavila predvsem kot gledališka režiserka (četudi je pred leti že sorežirala omnibus Zgodbe iz sekreta), Darko Sinko pa je doslej snemal le kratke igrane in dokumentarne filme. Vseeno sta v tekmovalni konkurenci desetih celovečercev izstopala.

»To je film, ki poka od energije, življenja in naklonjenosti do svojih likov, ki ne igra na karto trendovskega minimalizma, ampak izrablja vse, kar se mu ponuja – in v vsem je dober,« je za film Prasica, slabšalni izraz za žensko (producirala ga je produkcijska hiša December skupaj s koproducenti) v utemeljitvi vesne za najboljši film zapisala strokovna žirija za celovečerne filme, ki so jo sestavljali igralec Primož Bezjak, režiserka in producentka Dana Budisavljević in režiser Želimir Žilnik. Za to »alter komedijo« o neprilagojeni mladi ženski, ki se znajde na življenjski prelomnici, so bili nagrajeni tudi Iza Strehar za najboljši scenarij, Liza Marijina za najboljšo glavno žensko vlogo (Eva) ter Anuša Kodelja za najboljšo stransko žensko vlogo (Nina), Neža Zinajić za najboljšo scenografijo in Matic Hrovat za najboljšo kostumografijo, Prasica, slabšalni izraz za žensko pa je postal tudi najboljši film po izboru občinstva.

Film Inventura, ki je po besedah žirije »na prvi pogled videti nevsiljiv in zadržan, a je vsaka njegova minuta domišljeno zrežirana«, je poleg režijske nagrade Darku Sinku vesne prinesel še Radošu Bolčini za najboljšo glavno moško vlogo (Boris), Dejanu Spasiću za najboljšo stransko moško vlogo (inšpektor Andrej) in Matiji Krečiču za najboljšo izvirno glasbo.