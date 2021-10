Po 4. krogu lige ABA je povsem jasno, da se v Novem mestu v letošnji sezoni igra drugačna košarka kot v zadnjih sezonah. Z izjemo visokega poraza proti Cedeviti Olimpiji v uvodu so košarkarji Krke na preostalih treh obračunih prikazali dobre predstave in očitno napredujejo iz tekme v tekmo. Tokrat je bil proti četi trenerja Daliborja Damjanovića nemočen Zadar.

Z izjemo uvoda v tekmo se je zdelo, da ima Krka dogajanje ves čas pod nadzorom. Gostitelji so dominirali v skoku, razigrala pa sta se mlada Andrej Stavrov in Jurij Macura, ki pod Damjanovićem delata vidne korake naprej v razvoju. Ko se jima je priključil še izkušeni Rok Stipčević, je postalo jasno, da gostje iz Novega mesta ne morejo odnesti polnega plena. Dolenjsko moštvo je pokazalo tisto, kar si je Krkin trener pred tekmo silno želel – večjo željo po zmagi. Z zmagami pa raste samozavest, ki je pri kapetanu Luki Laporniku in soigralcih očitna. Z dobro popotnico bodo v naslednjem krogu krenili na sila zahtevno gostovanje, ko jih v Beogradu čaka še edino neporaženo moštvo v ligi ABA Partizan.

»Celotno tekmo smo se izjemno borili. Tekma je bila pomembna za oboje, pritisk pa nas je na začetku nekoliko zdelal. Bili smo prestrašeni, a si do polčasa priigrali nekoliko višjo prednost. Tekmeca smo nato zlomili v zadnji četrtini, kar je bila tudi ideja med pripravo. Že pred tekmo sem fantom dejal, da moramo pokazati večjo željo po zmagi, borbenost in ekipno igro. Da moramo biti trdni kot pest, in to so tudi naredili. Mlada Macura in Stavrov sta odigrala dobro tekmo. Upam, da ne bosta zaradi tega poletela v višave in mislila, da sta zdaj superzvezdnika. Treba je delati naprej, saj ena zmaga ne pomeni ničesar,« je misli po veliki zmagi strnil trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 4. krog: FMP – Mornar, Borac – Mega 80:68 (Hale 26; Simanić 17), Split – S. centar 94:101 (Žganec 18, Barič 11; Vinales 37), Budućnost – Igokea 81:68 (Seeley 21; Robinson 13), C. zvezda – Olimpija sinoči, že odigrano: Cibona – Partizan 61:79, vrstni red: Partizan 4-0, Budućnost in Cibona po 3-1, Mega, Borac, FMP, Krka, Igokea in S. centar po 2-2, Olimpija in C. zvezda po 2-1, Mornar 1-3, Zadar in Split 0-4.