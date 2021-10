»Na dosedanjih tekmah še nismo pokazale vsega, kar znamo in zmoremo. Verjamem, da se lahko uvrstimo tudi na sklepni turnir najboljše četverice v Budimpešti,« je pred tekmo s 23-kratnimi prvakinjami Francije napovedala 23-letna levoroka Krimova igralka in francoska reprezentantka Oceane Sercien-Ogulin, ki pa so jo po dvoboju v Stožicah z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu je osvojila zlato kolajno, proti ekipi z vzdevkom zmajčice iz pokrajine Lorena pa včeraj ni mogla računati na klubsko soigralko, srbsko krožno napadalko Dragano Cvijić, ki se je okužila s koronavirusom. Komaj 38-letni gostujoči trener Emmanuel Mayonnade, ki je tudi selektor ženske reprezentance Nizozemske (z njo je na SP 2019 na Japonskem osvojil zlato kolajno), je v Ljubljano pripeljal le 14 igralk, na koncu pa se je v Stožicah veselil tretje zaporedne zmage v letošnji evropski ligi prvakinj.

Metz, iz katerega se je pred to sezono v Krim vrnila reprezentantka Tjaša Stanko, je letos zapustilo deset igralk, nedavno pa tudi nekdanja Krimova krožna napadalka Olga Perederij iz Ukrajine. Po včerajšnjih sedmih začetnih izenačenjih od 1:1 do 7:7 so gostiteljice v dobrih treh minutah naredile delni izid 4:0, čeprav je do takrat 35-letna domača vratarka Barbara Arenhart iz Brazilije zbrala le eno obrambo (a je dosegla tri gole na prazna vrata Metza), na nasprotni strani pa deset let mlajša Hatadou Sako – ima senegalsko in francosko državljanstvo – šest. Do polčasa so gostje, ki imajo šest tujk (dve Hrvatici in po eno Brazilko, Nizozemko, Danko in Italijanko) zaostanek prepolovile, na začetku drugega pa vzpostavile ravnotežje (17:17).

Krimovke so dobro prebijale osrednji obrambi blok Metza, v katerem sicer kraljujeta velikanki, Hrvatica Ćamila Mičijević (194 centimetrov) in Francozinja Astride N'Gouan (187), a je v vratih blestela Sakojeva s skupno 15 obrambami in kar 42-odstotno uspešnostjo ustavljenih strelov. Po 16. in sočasno zadnjem izenačenju (28:28 v 58. minuti) je sledila dramatična končnica, v kateri je bil srečnejši Metz, katerega članica je tudi Tamara Horaček, 25-letna hči nekdanje Krimove igralke in hrvaške reprezentantke Vesne Horaček. Zmagoviti gol je osem sekund pred koncem dosegla Danka Louise Katharina Burgaard, Krimu pa je zmanjkalo časa za morebiten remi in pomembno točko.

Že tretjo od štirih evropskih tekem je Krim končal z golom razlike: proti Sävehofu in Metzu je izgubil z enakim izidom (28:29), proti turškemu Kastamonuju pa je slavil s 24:23. Po šestem porazu na petnajsti medsebojni tekmi z Metzem je bil domači trener Uroš Bregar razočaran: »Žal se je sreča na koncu obrnila v korist Metza. Res je v prvem polčasu kazalo na drugačen razplet, a tekma traja 60 minut.« Tjaša Stanko je igrala proti lanskim soigralkam: »To je sočasno plus in minus – jaz poznam njih, a tudi one mene. Res mi je žal, da točki nista ostali v Ljubljani. Gradili smo korak za korakom, toda na koncu vse porušili. Škoda.«

Skupina B, 4. krog: Vipers Kristiansand – Kastamonu 39:25 (20:11), CSKA Moskva – Sävehof 29:28 (14:11), Krim Mercator – Metz 28:29 (17:15), Odense – Györ 26:31 (11:16), trenutni vrstni red: Györ 8, Metz (-1) 6, Vipers Kristiansand, Odense in CSKA Moskva (-1) po 4, Krim Mercator in Sävehof po 2, Kastamonu 0.