Da imajo po nastanku Stellantisa vodilni možje načrte tudi z italijanskima znamkama Alfa Romeo in Lancia, smo že poročali, zdaj pa so na plano prišle tudi konkretnejše informacije. Od naslednjega leta, začenši z majhnim SUV z imenom tonale (na fotografiji), bo tako Alfa Romeo do leta 2026 na trg vsako leto poslal en nov avto, medtem ko bo Lancia, ki je trenutno z enim modelom ypsilon prisotna le na italijanskem trgu, kmalu spet na voljo tudi drugod.

Kljub velikim težavam pri proizvodnji, s katerimi se zaradi pomanjkanja čipov ukvarjajo domala vsi proizvajalci, je Tesli v tretjem letošnjem četrtletju uspelo prodati rekordno število avtomobilov. Po vsem svetu je Tesla tako prodala 241.300 vozil, kar je kar 73 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Že omenjeno povečanje potreb po litij-ionskih baterijah vseskozi skrbi tudi za to, da se njihova glavna sestavina, litij, še naprej draži. Samo v zadnjem letu so se cene litija tako podvojile, nihče pa si ne upa napovedati, kaj bo v prihodnje. Povsem možno je tudi, da se bo proizvodnja baterij in s tem vozil zaradi pomanjkanja litija oziroma ne dovolj hitre dobave močno upočasnila.

Le nekaj dni za tem, ko so prek številnih neformalnih kanalov prihajale potrditve, da se bo ženevski avtomobilski salon po dveh zaporednih odpovedih (2020, 2021) prihodnje leto vendarle vrnil, so organizatorji zdaj presenetljivo sporočili, da ga ne bo niti leta 2022. Razlog za odpoved je še naprej pandemija covida-19 in z njo povezane težave, so pa ob tem (znova) obljubili, da se bo salon »močnejši kot kadar koli« vrnil leta 2023.

Skorajda bizarna novica prihaja s Papue Nove Gvineje. Ena najrevnejših držav na svetu je pred tremi leti kupila 40 luksuznih maseratijev, ki so jih uporabljali med vrhom skupine azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja, za tem pa jih je nameravala prodati. Skupno so za avtomobile po poročanju Guardiana plačali 7,9 milijona avstralskih dolarjev (dobrih 5 milijonov evrov), zdaj pa zanje ne dobijo kupca. Da je bila poteza »grozna napaka«, je priznal tudi finančni minister John Pundari, a je to le slaba uteha.