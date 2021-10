Odstopi!

Epidemija covida-19 je v Sloveniji vzela že več kot 4620 življenj in večina umrlih bi bila danes živa, če bi vlada Janeza Janše reagirala pravočasno in strokovno. Vendar tako velike številke hitro postanejo neoprijemljiva statistika. Posamične usode pustijo drugačen vtis, sploh če je mogoče dokazati vzročno-posledično povezavo med zagrešeno malomarnostjo in smrtjo. Tragedija 20-letne Katje je še toliko večja, ker ni umrla zaradi okužbe z virusom, temveč ker se je odločila za zaščito pred njo. In ker je poslušno ubogala navodila države.