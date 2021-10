Triglav s peto zaporedno zmago in Gorica z osmo na zadnjih devetih tekmah še vedno krojita vrh druge slovenske nogometne lige, v kateri pa so Primorci odigrali dve tekmi manj kot Gorenjci. Kranjčani so ob tem še na četrti tekmi zapored svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Z dna lestvice je s sploh prvo zmago v sezoni pobegnil Jadran.

2. SNL, 12. krog: Drava – Ilirija 0:0, Triglav – Vitanest Bilje 3:0 (1:0, Kopač 22, Pavlović 69, Matić 79), Nafta – Krka 1:1 (1:1, Vinko 39 / 11-metrovka; Kastrevec 23), Roltek Dob – Gorica 0:2 (0:1, Marc 41, Vekić 90 / 11-metrovka), Krško – Beltinci Klima Tratnjek 0:3 (0:2, Cener 19, Pihler 25, Hari 75), Jadran Dekani – Rogaška 2:0 (0:0, Jakomin 75, Ibrahimović 89), Primorje – Fužinar Vzajemci 3:0 (2:0, Vardić 6 /avtogol, Šolaja 45, Zavnik 76), Rudar Velenje – Brežice Terme Čatež 4:1 (2:0, Balistić 16, 55, Saramago 24, 64; Gradišar 72).