Čeprav po številu operativnih posegov še vedno prednjači pevka Cher, ki si jih je menda privoščila več kot 70 po vsem telesu in zaradi tega spominja na porcelanasto lutko, ji sledi četica prvokategornikov hollywoodske srenje.

Operacijam podlegajo tudi moški igralci Odkar je Tom Cruise prejšnji konec tedna stopil na tribuno bejzbolske tekme, oboževalci ugibajo, kaj se je zgodilo z njegovim obrazom. Enostavno ne morejo ugotoviti, ali je 59-letna zvezda Misije nemogoče »vzdrževala daljše razmerje s hladilnikom«, kot so se nekateri zlobni jeziki razpisali pod komentar objavljene fotografije, ali pa gre za novo, precej bolj tvegano terapijo z dermalnim polnilom, ki bi igralcu povrnila navidezno mladost. Cruisova očitno spremenjena podoba je v popolnem nasprotju z izklesanimi ličnicami in belimi zobmi, ki jih navadno kaže na filmskem platnu. Je pa dejstvo, da je zvezdnik že leta 2009 pomoč poiskal pri lepotnem kirurgu. Prav tako je nekaj žensk zmotila nova podoba Zaca Efrona, nekoč zvezde najstniške franšize High School Musical iz leta 2006. Leta 2021 se je 33-letnik prelevil v brezhibno urejeno, precej umetno različico samega sebe. Si pa lepotni strokovnjaki niso enotni, ali gre kvadratno obliko čeljusti in višje ličnice pripisati lepotnim posegom ali je fant enostavno odrasel in tudi po videzu postal moški.

Prijateljici podobni druga drugi Tori Spelling, dekle svetlih las z veliki očmi in sijočim nasmehom, je veljala za utelešenje vseameriške deklice, ko je zaslovela v najstniški seriji devetdesetih Beverly Hills, 90210, ki jo je produciral njen oče, televizijski mogotec Aaron Spelling. Priznala je le operacijo nosu in povečanje prsi ter odločno zanikala vsa preostala »dela« na svojem telesu. Letos je imela med glamuroznim fotografiranjem s Khloe Kardashian dolge lase, njena koža pa je bila kljub 48 letom, kot jih šteje, videti gladka in izrazito mlajša. Tudi igralka iz filma Transformers Megan Fox po videzu ni pretirano izstopala, ko je leta 2007 s svojimi zaobljenimi lici in naravnim nasmehom debitirala v Hollywoodu. A danes je 35-letnica popolnoma nova oseba brez gub na čelu, s polnimi ustnicami, izklesanimi ličnicami in na videz ožjimi očmi. Kljub temu je mati treh otrok zavrnila trditve, da je njen privlačni videz kaj drugega kot naraven. Vztraja, da nikoli ni šla na vbrizgavanje botoksa, povečanje ličnic ali se podvrgla kakršnim koli drugim kirurškim izboljšavam.

Pod nož tudi največje filmske zvezdnice Filmska zvezdnica Renee Zellweger je dosegla povsem novo raven telesne preobrazbe, ko je za vlogo londonske nevrotične samske novinarke Bridget Jones pridobila 30 kilogramov. Toda leta 2014 je nekoč plavolaska z jabolčnimi lici skoraj sesula internet, ko je razkrila svoj popolnoma spremenjeni oziroma preoblikovani obraz. Zellwegerjeva je bila skoraj neprepoznavna z zoženimi očmi, napeto kožo in bolj ovalnim obrazom. Presenečena nad odzivom na spremembo je zdaj 52-letna dobitnica oskarja dejala zgolj to, da »živi srečno in bolj izpolnjujoče življenje« in da je vesela, če se to vidi tudi navzven.