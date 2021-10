Danes je kvalifikacije slovenski dirkač končal na drugem mestu za Nizozemcem, po startu prve vožnje pa vozil na četrtem in potem večino dirke na tretjem mestu. A ob koncu je naredil napako, padel in izgubil eno mesto.

Vožnjo je dobil Francoz Romain Febvre pred domačinom Jorgejem Pradom in Herlingsom.

V drugi vožnji pa je slavil Herlings, ki je prehitel najprej Gajserja in potem še Prada, Gajser pa je na koncu prišel mimo Španca do drugega mesta. Skupno na dirki pa je bil vrstni red Herlings (45 točk), Prado (42) in Gajser (40). Febvre je bil v drugi vožnji šele sedmi, na dirki pa točko in mesto za Gajserjem.

V seštevku SP je Herlings povečal naskok, zdaj ima 505 točk, Febvre je s 493 drugi, Gajser pa s 490 tretji. V razredu MX2 je zmagal Francoz Maxime Renaux pred rojakom Tomom Vialljem, tretji je bil Avstralec Jed Beaton. Slovenski dirkač Jan Pancar je v Španiji osvojil 17. mesto, potem ko je bil 20. v prvi vožnji in 15. v drugi, dobil je sedem novih točk v SP.

V seštevku vodi Renaux s 535 točkami, Pancar je zdaj pri 99 in je na 19. mestu. Naslednja dirka bo v italijanski Pietramurati naslednji teden.