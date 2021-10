Krog pa ne bo popoln, saj so prestavili tekmi obeh največjih madridskih klubov tekmecev zaradi zgoščenega urnika, potem ko je krovna zveza Fifa podaljšala reprezentančni premor v Južni Ameriki do petka, oba kluba pa že v torek čakata tekmi lige prvakov.

Domača dvoboja, Real bi moral igrati z Athleticom, Atletico Jana Oblaka pa z Granado, so tako prestavili, to pa je odprli možnost Sociededu, da vsaj začasno sam prevzame vodstvo na lestvici. Pred današnjim dnem je bil namreč po točkah izenačen z obema madridskima kluboma s po 17 točkami, toda dolgo je kazalo, da priložnosti ne bo izkoristil. Za dodatne težave je poskrbel Aihen Munoz, ki je ob koncu prvega dela dobil drugi rumeni karton, tako da so domači ves drugi polčas igrali le z desetimi.

A v 90. minuti je nato Julen Lobete poskrbel za edini zadetek na tekmi in s tem za pomembne tri točke svoje ekipe.

V nedeljo bo osrednji obračun tisti med Barcelono in Valencio, ekipi sta na lestvici na osmem in devetem mestu, nastopili pa bosta tudi četrta Sevilla in peta Osasuna. Prva bo gostovala pri Celti, druga pa pri Villarrealu.