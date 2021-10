V SD navajajo, da so pred Slovenijo veliki izzivi. »Nujno je pametno soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji, da Sloveniji vrnemo varnost, blaginjo in uspeh. Z našim programom zastavljamo jasen načrt velikih sprememb, ki Sloveniji do leta 2030 omogočajo razvojno desetletje in uresničitev naših skupnih razvojnih ambicij,« so navedli.

Načrtujejo deset velikih sprememb, s katerimi želijo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanje države in demokracije.

Napovedujejo, da bodo rešitve uveljavljali v dialogu s socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in civilno družbo, tako bo konferenca s sprejemom osnutka volilnega programa začela javno razpravo, s katero želijo pridobiti njihova stališča, predloge in pripombe. Osnutek volilnega programa bo v javni razpravi predvidoma do konca letošnjega leta.

O rešitvah bodo izvedli tudi serijo tematskih javnih posvetov. Volilni program, osnutek katerega je nastal na podlagi predlogov ljudi v večmesečni turneji po Sloveniji, bo konferenca stranke dokončno obravnavala in sprejela v prvem delu leta 2022. Zbrane bo pred začetkom obravnave na konferenci nagovorila predsednica SD Tanja Fajon.