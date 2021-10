V akcijo so takoj šli kriminalisti in minuli teden aretirali osebo, ki naj bi bila kriva za nezakonito deljenje kopije na spletu, s postopkom pa grozijo tudi vsem tistim, ki so povezavo delili.

Bjelogrlić in soproducent filma Željko Joksimović sta gledalce in vse tiste, ki spoštujejo umetnost, pozvala, naj si film ogledajo v kinu. »Piratstvo je nespoštovanje dela. Piratstvo je kraja. Piratstvo nima duše. Vsak kader, vsaka kompozicija v filmu Toma je posneta na tak način, da jo je mogoče uživati na velikem platnu, in izkorišča prednosti, ki jih ponujajo današnji kinematografi,« sta sporočila Joksimović in Bjelogrlić in dodala, da sta kljub nezakoniti distribuciji zadovoljna z dejstvom, da občinstvo še vedno v velikem številu prihaja v kino. Novica o aretaciji je prišla tudi do FBI v ZDA, kjer bo premiera filma 7. novembra. Prikazan bo v Chicagu v dvorani, ki sprejme do 2000 gledalcev, za to mesto pa so se distributerji odločili, ker v Chicagu živi veliko Srbov, poleg tega je bilo tam posnetih nekaj kadrov filma.