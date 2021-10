V času reprezentančnega premora se je shladilo, vremenska napoved za vikend pa le napoveduje sonce in opravilnih 16 stopinj. Krog se bo začel s tekmo Mura – Aluminij. Premor so bolj potrebovali muraši, na katerih domačo zmago je na voljo stavni koeficient 1,75, kar se zdi povsem spodobno, v kombinaciji z več od 2,5 gola skupno pa se investitorju obeta 3,65. V drugi tekmi Maribor gosti Radomlje, ki kažejo znamenja okrevanja, v prejšnji tekmi ob gostujočem remiju v Kidričevem pa je v prvi postavi začel Varga in tudi zadel. Na mestu se zdi podobna stava kot v prvi tekmi, torej zmaga domačih z več od 2,5 gola skupno za kvoto 1,80, za kaj več pa kombinacija zmage domačih ob golih na obeh straneh za kvoto 2,80.

Te nedelje presenetljivo ne bo začel Bravo, ampak Domžale in Koper. Konec septembra so Koprčani doma zmagali s 4:2, trener Zeljković pa ni bil zadovoljen z obrambo. Koper je pričakovati poudarjeno zgoščen in protiudaren, previdne bodo tudi Domžale. Poskusiti gre stavo na remi ob polčasu, ki je vredna 2,15. V nedeljo zvečer se bo predstavila vnovič nova Olimpija z novim predsednikom, ki trdi, da je drugačen od prejšnjega, najprej pa je naredil to, kar je prejšnji stalno počel. Zamenjal trenerja. In hipno dokupil dva nova igralca. Pridobljene pozicije v ljubljanski ekipi ne veljajo več, kar pomeni nemir, gostoval bo pa neugodni Tabor. Oba gol za kvoto 1,65. Zadnja tekma med Celjem in Bravom bo v ponedeljek. V Celju je zaznati strjevanje obrambe, Bravo pa je obrambno med najboljšimi. Poskusiti velja stavo na manj od 2,5 gola za kvoto 1,70.