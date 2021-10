Brazilija je v oktobrskih kvalifikacijah iztržila dve zmagi (z Venezuelo 3:1 v gosteh in sinoči s 4:1 doma proti Urugvaju) ter neodločen izid 0:0 s Kolumbijci v gosteh v Barranquilli; slednji so bili tudi sploh edini, ki so na enajstih tekmah doslej Brazilcem vzeli točke, tako da jih imajo ti skupaj 31 (deset zmag in remi) in so na lestvici pet točk pred prvimi zasledovalci Argentinci in kar 14 pred tretjeuvrščenimi Ekvadorci. Skupaj je v teh kvalifikacijah 18 krogov – ne pozabimo, Brazilci imajo tekmo manj po tistem neslavno prekinjenem dvoboju prav z Argentinci doma – in že na naslednji tekmi ali dveh bodo petkratni svetovni prvaki tudi neposredno uvrščeni v Katar.

Včeraj zjutraj po slovenskem času so Brazilci povsem strli sicer žilave in vedno neugodne Urugvajce s kar 4:1, v tekmi pa je blestel njihov največji zvezdnik Neymar (PSG), ki je v reprezentanci vselej drugačen igralec kot v klubu. Sam je dosegel lep zadetek že v 10. minuti, potem pa je bil asistent še pri vseh treh naslednjih (Raphinha dvakrat in Barbosa), tako da so soigralci z lahkoto pospravljali žogo v mrežo. Domačini so bili na Amazonia Areni v Manausu prepričljivo boljši, razmerje v strelih je bilo 22:5, pa še edini gol Urugvajcev (Luis Suarez s prostega strela z več kot 20 metrov) je bil bolj ali manj plod napake brazilske obrambe.

Urugvajci so bili sploh največji poraženci oktobrskega okna, saj so jih v ponedeljek zjutraj zmleli tudi Argentinci na osrednjem buenosaireškem stadionu Monumental s 3:0. To je bila v bistvu perfektna argentinska tekma, ki jo je dobila vse bolj trdna in razigrana srednja linija Paredes-De Paul-Lo Celso-Messi, z udarnim strelcem Lautarom Martinezom. Predvsem vezist madridskega Atletica De Paul postaja eden stebrov ekipe: proti Urugvajcem je bil strelec in podajalec (Martinezu; Messi je dosegel prvi gol), povezoval je linije in delil podaje na vse strani. V včerajšnji tekmi so Gauči doma na Monumentalu premagali še Peru z 1:0 (Martinez, spet po akciji De Paula), prvo tekmo tega okna pa so odigrali neodločeno s Paragvajem v gosteh (0:0). Argentina sicer, kot rečeno, za Brazilci zaostaja za šest točk (ima sedem zmag in štiri remije, brez poraza), a ima osem točk prednosti pred Ekvadorci, predvsem pa deluje izjemno razigrana s posestjo žoge okoli 60 odstotkov, vse težje pa prejema tudi zadetke (oktobra ga na treh tekmah sploh niso), potem ko sta se z vse boljšim vratarjem Aston Ville Emilianom Martinezom dobro povezala tudi osrednja branilca Cristian Romero (Tottenham) in Nicolas Otamendi (Benfica).

Se bo pa ob skorajšnji neposredni uvrstitvi Brazilije in Argentine v Katar v južnoameriških kvalifikacijah vnel pravi »mesarski« boj za preostali dve neposredni vstopnici za Katar in za peto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Za neposredno uvrstitev na SP trenutno najbolje kaže trojici Ekvador (17 točk), Urugvaj in Kolumbija (po eno manj), verjetno pa ne gre odpisati niti Čila (na šestem mestu) in Paragvaja (na osmem), ki za zadnjo vozovnico šest krogov pred koncem zaostajata za tri oziroma štiri točke. Tu bo vsaka naslednja tekma že odločilna, to bo poslej tudi fokus teh južnoameriških kvalifikacij. Brazilci in Argentinci, sicer prvi favoriti tega turnirja in eni prvih favoritov tudi za zmago na svetovnem prvenstvu jeseni prihodnje leto, so zdaj lahko že mirnejši; tudi zaradi neposrednih spopadov za preostale vozovnice si bodo verjetno že novembra nabrali tolikšno prednost, da jim zaostale sporne tekme sploh ne bo več treba odigrati.