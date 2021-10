Besede Tomaža Barade, podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, so včeraj postale meso. Predsednik Tekvondo zveze Slovenije in Športne zveze Maribor je na Lentu napovedal kandidaturo za prvega moža krovne športne organizacije ter po predsedniku Rokometne zveze Slovenije Franju Bobincu postal drugi kandidat. Baradov govor je bil izjemno čustven, dvakrat ga je prekinil s solzami. Vselej, ko so se besede dotaknile njegove družine, ki je sedela v prvi vrsti sodnega stolpa. Nekdanjega vrhunskega tekvondoista in kikboksarja so z izbranimi besedami podprli številni ugledni gostje. V prvi vrsti ustanovitelj OKS Miroslav Cerar, letošnji zlati olimpijec Benjamin Savšek, predsednik OKS Bogdan Gabrovec, župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenović ter predsednik Športne loterije Edvard Kolar.

Kot je dejal Mariborčan, je leta 2012 začutil, da po letih trenerstva potrebuje nov izziv, zato je prevzel tekvondo zvezo. Pravi, da je bil izjemno ponosen, ko ga je pred sedmimi leti tedaj novi predsednik OKS – ZŠZ Bogdan Gabrovec povabil k sodelovanju. V prvem Gabrovčevem mandatu je bil podpredsednik, odgovoren za organizacijo in marketing, v drugem je na podpredsedniškem položaju pristojen za vrhunski šport. »V drugem mandatu v olimpijskem komiteju sem dobil grenak priokus ob stagnaciji mariborskega športa. Naredil sem korak nazaj in kandidiral za predsednika Športne zveze Maribor. Ponosen sem na to, kar smo ob izjemni podpori župana Arsenovića storili v tako kratkem času in v Maribor pripeljali evropski festival olimpijske mladine, ki bo čez slabi dve leti,« je razlagal Barada.

Tomaž Barada je opisoval svojo uspešno športno pot, ki je bila prepletena s številnimi preprekami. Spomnil se je težkih trenutkov v otroštvu, ko je pri šestih letih izgubil mamo, pri štirinajstih očeta. »Ob številnih naslovih svetovnega in evropskega prvaka v tekvondoju in kikboksu sem najbolj ponosen, da sem se v športu naučil spoštljivosti, poštenosti, vztrajnosti in nepopustljivosti,« je poudaril novi predsedniški kandidat. »Posebej sem ponosen na svoj športni center, v katerem je okrog 250 članov, 150 med njimi je otrok. Vzgojil sem 33 svetovnih in evropskih prvakov.«

Sprejel ženine pogoje

»Najprej so me začeli spraševati športniki, ali razmišljam, da bi postal predsednik olimpijskega komiteja. Ko so mi enako vprašanje začele postavljati nacionalne športne panoge, sem začel v tej smeri konkretneje razmišljati. Ko sem se pri sebi odločil, da bom storil ta korak, sem najprej vprašal sodelavce na olimpijskem komiteju. Prosil sem jih, naj mi v obraz povedo, kaj si mislijo. Ko sem od njih dobil potrditev, da sem primeren kandidat, me je čakala še težja naloga. Enako vprašanje sem postavil športniku, ki ga najbolj cenim in ki sva se v zadnjih letih dodobra spoznala – Miroslava Cerarja. Tudi moj vzornik me je podprl. Čakala me je najtežja naloga, saj sem moral za dovoljenje vprašati družino, ki mi v življenju pomeni največ. Žena je postavila svoje pogoje okrog omejitve poslovnih potovanj, kar sem sprejel. Najtežje mi je bilo reči hčerki, da je na poti do njenih najvišjih športnih ambicij in uresničitev ciljev ne bom več treniral, temveč le podpiral,« je v solzah zaključil Barada.

Na vprašanje, kakšna bo vsebina programa, s katero si bo pridobil zaupanje volilnih organov olimpijskega komiteja, Barada ni konkretno odgovoril. »Pri programu delamo s polno paro in prezgodaj bi bilo dajati smernice razvoja slovenskega športa. Tudi ekipa se sestavlja in verjemite mi, da jo bom razkril ob pravem času. Pred tem pa imamo v slovenskem športu vsaj eno pomembnejšo nalogo. Športnike moramo odpeljati na olimpijske igre v Peking ter jim omogočiti maksimalno podporo, s katero bodo uresničevali svoje in naše sanje,« odgovarja Barada. »Veliko ste pisali o mojih morebitnih dolgovih do države. Še enkrat vam zagotavljam, da imam z državo poravnane vse račune. Strinjam pa se, da slovenskega športa ne sme voditi nekdo z državnimi dolgovi,« odgovarja Štajerec.