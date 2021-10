Ekstremni športniki: Prvaki v ultra trpljenju

Leta 1984 je na železničarskem atletskem stadionu v Ljubljani potekalo večdnevno tekaško tekmovanje z živimi vklopi v osrednji TV-dnevnik. Dr. Srečko Bergant, kemik in amaterski tekač, je javnost šokiral z napovedjo, da bo pretekel 1000 kilometrov, za kar je potem potreboval 7 dni, 6 ur in 24 minut. Kljub dvomom mu je uspelo. Kasneje je pretekel tudi 2000 kilometrov med Portorožem in Ulcinjem. Kot osnovno pogonsko sredstvo je pil morsko vodo, o čemer je napisal več knjig.