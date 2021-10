Normalizacija nasilja?

Ob gledanju posnetkov razburjanja, verbalnega nasilja in groženj v situacijah, ko bi morali varnostnikom ali drugim za to zadolženim osebam pokazati potrdilo o PCT, ob eskalacijah nasilja na sredinih protestih, ob nasilnem vdoru proticepilcev v prostore javne RTV, ob verbalnih in fizičnih napadih na novinarke in novinarje, snemalce, ob čezmerni uporabi sile s strani policije na protestih – in še bi lahko naštevali – se nam nujno zastavi vprašanje, zakaj se nam to v »razviti in civilizirani Sloveniji«, tukaj in zdaj, dogaja.