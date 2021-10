Čeprav vlaki zelo pogosto vozijo v vse smeri, je takrat naenkrat toliko ljudi, ki želijo vstopiti v vagone, da so v deželi vzhajajočega sonca med številnimi inovacijami, po katerih so znani po vsem svetu, izumili še nekaj prav posebnega: poklic profesionalnih potiskačev potnikov. Ne le da gre za prav poseben poklic, gre tudi za zelo dobro plačan poklic. Oblečeni so v lepe uniforme, na glavi imajo razpoznavna pokrivala, na rokah pa obvezne bele rokavice. Vsak dan pomagajo potnikom, da lahko vstopijo v vagone, čeprav so ti pravzaprav že polni. Atsuto in Otohiko imata izdelano tehniko potiskanja ljudi z rameni, dlanmi, hrbtom in celo koleni. V šali pravita, da gre za igranje nekakšnega »človeškega tetrisa«, saj morata poleg fizične moči pravilno oceniti tudi, ali lahko kakšen majhen prazen prostor, ki ga opazita v sicer polnem vagonu, še zapolnita z enim ali dvema potnikoma. Prav zanimivo, kako nikogar ne moti, da ga tlačijo v vagon, kjer se potem ne more niti premakniti. Najpomembnejša naloga, ki čaka potnike v naslednjih minutah, pa je, da se prebijejo čim bližje vratom, da lahko hitro ali vsaj čim hitreje izstopijo, ko se pripeljejo na svojo postajo. Tokrat brez pomoči.