Prvič v zgodovini Kanade se je zgodilo, da je postala generalna guvernerka Indijanka. Mary May Simon se je rodila leta 1947 v kraju, katerega ime je dokaj težko izgovorljivo – v Kangiqsualujjuaqu, ki leži na obali zaliva Ungava na severozahodu Quebeca. V sedemdesetih letih je nekaj časa delala kot producentka in napovedovalka za kanadsko javno televizijo CBC. Nato je vstopila v javno službo, bila je v upravnem odboru združenja Inuitov Severnega Quebeca, potem je bila vodilna pogajalka za ustanovitev Arktičnega sveta, nekaj let pa tudi kanadska veleposlanica na Danskem. Njena mati je bila pripadnica Inukov, oče pa belec, trgovec s krznom. Mary May je bila druga po vrsti od osmih otrok in je živela v dokaj zaprtem okolju, za »preostali svet« je izvedela predvsem od očeta. Ker je družina bivala v precej neposeljenem delu subarktičnega območja, je v glavnem »obiskovala« dopisne državne šole. Vedno je bila zelo aktivna v boju za pravice staroselcev, prav tako je vedno ponosno predstavljala svoj narod. Mary May je poročena in ima tri otroke. In danes je generalna guvernerka Kanade.