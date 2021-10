Sankt Gilgen je mogoče nekoliko po krivici v senci znamenitih in svetovno znanih krajev tega območja vzhodno od Salzburga. Kdo namreč ne pozna sanjsko lepega kraja Hallstatt ob Halštatskem jezercu ali zdraviliškega mesteca Bad Ischl, kamor so hodili tudi člani cesarske družine in po čudežu celo ozdravili neplodnost. Ob Wolfgangovem jezeru je tudi slikovito staro mestece Sankt Wolfgang, ki je bilo romarsko središče že pred tisoč leti in ga je v zadnjem času do mednarodne slave popeljala znamenita opereta Ralpha Benatzkyja Weisses Rössl (Beli konj).

Sankt Gilgen, kraj na severozahodnem bregu Wolfgangovega jezera, kjer je poletja preživljal nekdanji nemški kancler Helmut Kohl, je bil sicer prvič omenjen leta 1376, razvoj turizma pa se je začel sredi 19. stoletja. Takrat je namreč po jezeru začela voziti ladja na parni pogon, še bolj pa je kraj zacvetel, ko so na prelomu 20. stoletja vzpostavili železniško povezavo. Bogati Dunajčani, na primer kirurg Theodor Billroth, so tam začeli graditi poletne rezidence.

V Sankt Gilgnu so se rodili skladatelj August Brunetti Pisano, igralec Miguel Herz Kestranek in Hubert Raudaschl, graditelj jadrnic in nekdanji olimpijski športnik, a je med najbolj znanimi tam rojenimi krajankami in krajani zagotovo Anna Maria Walburga Pertl, Mozartova mama. Njegova sestra Nannerl se je sem preselila po poroki z uradnikom Johannom Baptistom von Berchtholdom zu Sonnenburgom, zato je seveda povsem razumljivo, da se boste ustavili v kavarni Nannerl. Verjemite, da boste morali imeti zelo močno voljo, da boste nadaljevali raziskovanje kraja in okolice. V ponudbi so slaščice, narejene po recepturi starih mam…

Vsekakor bo premik lažji, če bo vaša naslednja točka znamenita slaščičarna Dallmann, kjer ročno izdelujejo tiste prave Mozartove kroglice. Originalne kroglice so zavite v srebrn papir z modrim tiskom in če boste že tam, se udeležite posebnega tečaja, po katerem boste dobili potrdilo, da ste mojster izdelovanja pravih Mozartovih kroglic, pa še najedli se jih boste lahko do sitega.

Če boste na izletu v soboto, vsekakor obiščite tržnico, sicer pa si lahko naročite košaro za zajtrk ali sveže pecivo v trgovini Bio Archehof Eislbauer. Skorajda obvezna je tudi vožnja s častitljivim parnikom Kaiser Franz Josef ali eno od petih drugih motornih ladij, ki na romantičen način povezujejo različne lokacije ob jezeru in se vedno ustavi tudi v pristanišču v Sankt Gilgnu. Tudi vožnja z gondolo iz Sankt Gilgna do vrha gore nad krajem ali vožnja s 120 let staro strmo parno zobato železnico, ki od Sankt Wolfganga do Schafberga v 35 minutah premaga 1190 metrov nadmorske višine, sta posebno doživetje.

Če navedemo še neverjetno posebnost, da v tej regiji ne poznajo megle, potem so seveda številne možnosti pohodov in sprehodov okoli jezera in po okoliških alpskih pašnikih še bolj vabljive. Še posebej, če veste, da vas tam do konca tega meseca čakajo alpske koče, ob jezeru pa številne restavracije in gostilne s sirovimi cmoki s kislim zeljem, cesarskim pražencem s slivovim kompotom pa zrezki, polnjeni s slanino, čebulo in gobami, sveža pečenka s cmoki in kislim zeljem, skuta in borovničev zavitek, sirna juha s cmoki, skutne palačinke z jagodami in še neznansko veliko vsega dobrega.

V Mozarthaus Sankt Gilgen boste spoznali življenjsko zgodbo Mozartove sestre, v muzeju glasbenih inštrumentov pa si lahko ogledate zbirko več kot 3000 glasbil z vsega sveta. Če se boste z ladjico ali kolesom zapeljali do Sankt Wolfganga, pa lahko tam med tisoč možnostmi obiščete tudi Muzej lutk in si ogledate zbirko tisoč punčk najrazličnejših proizvajalcev in najstarejšo med njimi, ki je bila narejena leta 1890. Seveda potem, ko boste obiskali romarsko cerkev s poznogotskim oltarjem Michaela Pacherja in iz vodnjaka pred cerkvijo spili vsaj požirek čudežne vode, ki pomlajuje.