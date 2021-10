Tudi prihodnjo pomlad ulice srednjeveške Škofje Loke in njihovi obiskovalci ne bodo dočakali veličastnega Škofjeloškega pasijona. Čeprav so organizatorji tega dogodka lani ob takem času sporočili, da uprizoritev z letošnje pomladi prestavljajo na prihodnje leto, se tudi to ne bo izšlo. »Z žalostjo sporočamo, da Škofjeloškega pasijona leta 2022 ne bo in je odpovedan. Ko nas epidemija preide, se bomo z vsemi silami pognali v priprave za novo uprizoritev,« je včeraj oznanil škofjeloški župan Tine Radinja.

»Odločitev je bila vse prej kot lahka. Številke okuženih in tistih, ko potrebujejo pomoč v bolnišnicah, so letos še višje, kot so bile lani. Že res, da imamo cepivo, toda ob taki množici igralcev in gledalcev Škofjeloškega pasijona, ki bi bil z vseh vidikov varen in vzdržen, ni mogoče izvesti. V uprizoritvi sodeluje okoli tisoč igralcev, ogledalo naj bi si ga okoli 40.000 ljudi. To pa je v zdajšnjih pogojih, tudi logističnih, povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT, težko izvedljivo,« opisuje Jakob Vrhovec, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021. Med okoli tisoč igralci, ki so prostovoljci, vsak namreč prihaja iz svojega družinskega mehurčka.

In tako bi se po besedah režiserja težave pojavile že v prizoru prve podobe raja, kjer nastopa okoli sto Adamovih otrok. »Oder nosi dvajset nosačev, med katerimi bi bilo manj kot pol metra razmaka. Na njem bi bilo na osmih kvadratnih metrih šest igralcev. Če bi ugotovili, da je na generalki nekdo okužen, bi šlo zaradi tega vsaj deset ljudi, če ne več, v karanteno,« opisuje Gartner. Pravi, da mu je osebno zelo žal za odpoved dogodka in priprav, a da takšno odločitev sprejemajo tudi sodelujoči in vodje igralskih skupin.

Naslednja uprizoritev po koncu epidemije

Kot je znano, naj bi bilo v Škofji Loki v postnem in velikonočnem času uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki prinaša duha drugega časa, mogoče doživeti vsakih šest let. Uprizoritev bi morala biti letošnjo pomlad. Bila bi bila posebna, saj letos mineva 300 let od zapisa tega najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku, in prva po vpisu v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine 1. decembra 2016. Vendar so se že lani jeseni organizatorji odločili, da zaradi epidemioloških razmer, ko so bili stiki med ljudmi omejeni, uprizoritev prestavijo na pomlad 2022.

Ponovno pasijonsko dogajanje se bo začelo takoj, ko bodo razmere to dovoljevale. Kot pravi župan Tine Radinja, bodo naslednjo uprizoritev načrtovali leto do dve po koncu epidemije oziroma ko se bodo razmere umirile. Toliko časa namreč vodja projekta in režiser, ki ju bodo morali izbrati s ponovnimi postopki, potrebujeta za uresničitev načrtov. Pred letom 2025 po njegovem uprizoritev zagotovo ne bo izvedljiva. »Na uvrstitev v Unescov seznam to nima nobenega vpliva,« zagotavlja župan. Režiser Gartner pa dodaja, da bi bilo, če bo izvedljivo, pametno priprave na naslednjo uprizoritev načrtovati za leto 2027, ko bo minilo šest let od predvidene uprizoritve leta 2021.