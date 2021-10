»Po devetih letih sem se odločil, da potrebujem spremembo. Roku Predaniču sem hvaležen za vse, kar je v tem obdobju storil z mano, me pripeljal do enega najboljših atletov na svetu. Sem zrel atlet, ki ve, kaj hoče. Dosegati rekorde in vrhunske uvrstitve. Do njih bom skušal priti z novim trenerjem Damjanom Zlatnarjem,« je odločitev o menjavi trenerja sporočil večkratni najboljši slovenski atlet in rekorder na 400 metrov Luka Janežič. Vodičan se zaveda, da se je podal na tvegano pot, v kateri vsaj za zdaj na koncu ne vidi rešitve. Kljub temu verjame, da se je odločil pravilno, ter pri 25 letih v prihodnost zre z optimizmom.

»Konec je olimpijskega obdobja, zato menim, da je prišel pravi čas za spremembo. Naslednje igre bodo že čez slaba tri leta, dotlej pa me čakajo številni izzivi. Poleg tega, da Damjana dobro poznam, je bilo pri odločitvi pomembno tudi dejstvo, da bom na treningih lahko vadil skupaj z Juretom Grkmanom. Začutil sem, da potrebujem nekoga, ki me bo vsak dan spremljal, od tega pa bova imela oba korist. Zamenjal bom tudi vadbeno okolje in se preselil v Kamnik. Ker živim v Vodicah, mi vožnja ne bo delala težav,« razlaga visokorasli atlet.

Damjan Zlatnar pravi, da odgovor na vprašanje, ali bi delal z Luko Janežičem, ni bil preprost. »Ko me je poklical Luka, sem pomislil na vse kaj drugega kot to, da me bo vprašal, ali bi bil njegov trener. Zaposlen sem v podjetju, doma pa imam mlado družino. Z njo sem se najprej pogovoril. Potem ko sem dobil zeleno luč, sva se dogovorila,« pojasnjuje Damjan Zlatnar, ki se je v zadnjih letih izkazal kot trener. Največje uspehe je dosegel z Agato Zupin, letošnjo zmagovalko mednarodne lige, ki bo odslej vadila v skupini Matije Šestaka v Ljubljani.

Zlatnar ima natančen načrt, kako se bosta z Luko Janežičem lotila dela. »Cilji morajo biti visoki. Prvi je izboljšanje državnega rekorda v teku na 200 metrov, ki ga ima še vedno v lasti Matic Osovnikar (20,47 iz Aten leta 2004, op. p.). Če ga bo dosegel, bo zelo hiter tudi na 400 metrov. Prepričan sem, da ima Luka največ rezerv v hitrosti. Danes je malo najboljših tekačev na 400 metrov, ki imajo na 100 metrov osebne rekorde okrog 10,50. Najboljši so v povprečju hitrejši vsaj za dve, tri desetinke,« odgovarja Zlatnar, ki ima tudi recept, kako se spopasti s poškodbami Luke Janežiča. Teh je bilo v zadnjem času precej. »Večji poudarek bova posvetila sprintu. Luka mora držati intenzivnost vso sezono, da njegovo telo ne bo čutilo večjih sprememb v tekmovalnem obdobju.«

Priprave na novo sezono je novi slovenski atletski tandem začel v ponedeljek. Decembra bo Janežič odpotoval na Tenerife. Po pripravah se bosta Janežič in Zlatnar odločila, ali bo Vodičan nastopil v zimski sezoni ali ne. Janežič si sicer želi, da bi, a Zlatnar odgovarja, da bosta v prvi vrsti poslušala atletovo telo. Prihodnje leto bo imel namreč 25-letni atlet precej izzivov na prostem, v prvi vrsti svetovno in evropsko prvenstvo.