Izr. prof. dr. Gregor Papa, odsek za računalniške sisteme Inštituta Jožefa Stefana: Vsa slovenska mesta sledijo trendom pametnega mesta

Izr. prof. dr. Gregor Papa je zaposlen na odseku za računalniške sisteme Inštituta Jožefa Stefana. Njegovo ožje raziskovalno področje so optimizacijski algoritmi in njihovo pospeševanje z različnimi strojnimi izvedbami. Na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana pokriva področja naprednih računalniških struktur in sistemov ter interakcije človek-računalnik. Sodeluje tudi pri vseslovenski pobudi Pametna mesta in skupnosti. Pravi, da je do miselnega preskoka in do začetkov pametnega mesta prišlo, ko smo začeli povezovati različne storitve, denimo, ko smo začeli na promet gledati tudi s perspektive čistega okolja.