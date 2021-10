Pomanjkljivosti naj bi bile povezane z dobaviteljem nekaterih delov letala, ki so bili neprimerno izdelani. »Čeprav se naša preiskava nadaljuje, smo sklenili, da pomanjkljivosti ne ogrožajo varnosti letal, ki so že v prometu. Letala, ki še niso dostavljena, bodo ustrezno prilagojena, morebitni ukrepi glede letal v prometu pa bodo določeni v procesu revizije in potrjeni s strani Zvezne uprave za letalstvo (FAA),« je sporočil Boeing.

Wall Street Journal navaja, da gre za določene izdelke iz titana, ki so šibkejši, kot bi morali biti. Ti deli naj bi bili v letalih, izdelanih v zadnjih treh letih.

Boeing je dobave letal 787 dreamliner ustavil maja zaradi vrste težav in v času iskanja dogovora z FAA okrog metodologije inšpekcij. Julija je podjetje sporočilo, da je odkrilo dodatne težave v nosu letala in jih odpravlja.

Težave z dreamlinerji se sicer za zdaj ne morejo primerjati s težavami letal 737 max. Leta 2018 in 2019 je v Indoneziji in Keniji prišlo do strmoglavljenja dveh potniških letal 737 max, kar je zahtevalo skupaj 346 življenj, omenjena letala pa so bila prizemljena 20 mesecev. Šlo je za napako v računalniškem programu za samodejno krmiljenje.