V italijanskem paviljonu razstave Expo je na ogled najbolj dovršena kopija Davida. Izdelava je trajala nekaj mesecev. Originalni kip so najprej skenirali in naredili izjemno natančno digitalno različico kipa, nato pa s tridimenzionalnim tiskalnikom natisnili posamezne dele ter jih sestavili v celoto. Menda še nikoli v zgodovini ni bila narejena tako natančna kopija in Italijani so ga ponosno postavili v središče svojega razstavnega prostora. »Na Expo v Dubaj ga bomo poslali kot sla. Pokazal nam bo, kako naprej v tem obdobju, izvirnik pa bo za vselej ostal tukaj,« je aprila ob izdelavi replike dejala Cecilie Hollberg, direktorica firenške Gallerie dell'Accademia, kjer hranijo izvirnik, ki ga je Michelangelo Buonarroti ustvaril med letoma 1501 in 1504.

Kip pa je v Dubaju dvignil veliko prahu. Postavljen je namreč tako, da večina obiskovalcev lahko vidi le zgornji del kipa, celotni kip v vsej njegovi goloti pa lahko vidijo le VIP-obiskovalci. Zaradi tega se je nemudoma začela iskriva debata, ali je to cenzura ali prilagajanje evropske kulture pravilom, ki veljajo v Združenih arabskih emiratih. »Kar lahko vidijo bogati, veliki in dobri ter kar lahko vidijo navadni ljudje, ne bi smeli biti dve različni stvari,« je jezno za AP dejal profesor Paul Gwynne, ki poučuje srednjeveške in renesančne študije na ameriški univerzi v Rimu. Še dlje so šli italijanski mediji, ki so pisali celo o Davidovem obglavljenju. »Italijanski obskurni David v Dubaju, razstavljen v spoštovanju islamske tradicije, je nesprejemljivo, neprimerno in nevzdržno ponižanje,« je ogorčeno tvitnil italijanski likovni kritik Vittorio Sgarbi.

Toda umetniški direktor italijanskega paviljona na Expu Davide Rampello je zanikal, da gre za cenzuro, češ da so kip v Dubaj pripeljali v času muslimanskega svetega meseca ramadana in da se ni zaradi tega nihče pritoževal. Velikanska petmetrska statua naj bi bila tako razstavljena zaradi koncepta: »Kip je v središču paviljona kot igralec gledališča spomina.« Naslov italijanskega paviljona je prav Gledališče spomina. cr