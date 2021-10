Na dražbi bodo ponudili več kot 800 osebnih predmetov glasbenice, med drugim čevlje, kratke hlače, nedrčke, knjige in plošče. »Zelo težko je pripravljati dražbo v sodelovanju s starši, ki jim je umrl otrok,« je povedal izvršni direktor avkcijske hiše Julien's Martin Nolan.

Dodal je: »Dolgo so potrebovali, da so se dejansko sprijaznili in se odločili za ta korak. Zavedajo se namreč, da si pevkini oboževalci, muzeji in zbiratelji po svetu želijo imeti nekatere od teh predmetov. Da jih želijo razstavljati ter ohranjati njeno dediščino in spomin nanjo. Hkrati si seveda želijo zbrati sredstva za fundacijo.«