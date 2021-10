Kot kaže zaenkrat, je deloval sam, policija pa išče morebitne njegove sodelavce. Napadalca so prijeli, njegovi motivi pa zaenkrat niso jasni. Policija o morebitnem terorističnem napadu še ne želi govoriti.

Do napada je prišlo okoli 18.30 v središču mesta Kongsberg, ki leži okoli 80 kilometrov zahodno od Osla. Koliko ljudi je umrlo in koliko je ranjenih, policija zaenkrat še ni sporočila. So pa ranjeni vsi v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.