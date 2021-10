Komaj 23-letni Tadej Pogačar je letošnjo sezono začel in končal na enak način – z zmago. Fant s Klanca pri Komendi je marca slavil na »domači« dirki po Združenih arabskih emiratih, končal pa z zmago na petem spomeniku sezone po Lombardiji. Vmes je še drugič zapored dobil Tour de France kot najmlajši s takšnim uspehom, dobil še en spomenik Liege–Bastogne–Liege (edini z dvema v tej sezoni), bron na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu… »On bo 'novi kanibal'. Je popoln kolesar, ima talent, taktično inteligenco in atraktiven slog. V zadnjih letih in desetletjih so z mano primerjali mnogo kolesarjev, a od vseh mi je Pogačar najbolj podoben. To, kar je dosegel v le treh sezonah med profesionalci, je neverjetno,« je dejal legendarni, zdaj 76-letni Belgijec Eddy Merckx s kolesarskim vzdevkom Kanibal in najboljši kolesar vseh časov, ki je po petkrat slavil na Touru in Giru ter enkrat na Vuelti, v profesionalni karieri pa je zbral kar 525 zmag.

Toda Merckx je prvi Tour dobil »šele« pri 24 letih, Pogačar (UAE Emirates) pa že drugega šele pri 22 letih. »O zgodovini ne razmišljam, prav tako ne o tem, ali jo pišem ali ne. Osredotočen sem le na to, da rad vozim kolo, dirkam in uživam. Ne razmišljam o tem, kaj se bo še zgodilo in kaj še lahko dosežem, ampak uživam v trenutkih sedanjosti. Prav uživanje v kolesarstvu so bile in so moje sanje. Ko mi to ne bo več uspevalo, si bom poiskal nove cilje in izzive v življenju,« pravi Tadej Pogačar in dodaja, da se ne počuti najboljšega na svetu in da je bil letos pač najboljša različica samega sebe. V prihodnosti ga ne zanima le nova zmaga na Touru, ampak ima še veliko ciljev: »Na olimpijskih igrah bi rad osvojil zlato kolajno, postal tudi svetovni prvak, rad bi zmagal tudi na Giru in Vuelti…«

Pogačar že pri številki 30 Po Touru in OI si je vzel tekmovalni premor, po katerem je spet začel trenirati, a mu vrtenje pedalov ni šlo vedno najbolje od nog. »V zadnjem delu sezone so se izmenjavali dobri in slabi dnevi. Mogoče so mi tudi slabi dnevi pomagali, da na nekaterih dirkah nisem šel prek sebe, kar bi se mi lahko maščevalo,« meni Pogi, ki je s sobotnim slavjem po Lombardiji po številu zmag (13) v letošnji sezoni ujel rojaka Primoža Rogliča in Belgijca Wouta Van Aerta. V profesionalni karieri ima »Gorenjski volk« zdaj že 30 zmag (osem v letu 2019, devet lani, 13 letos), v letošnjem letu pa je imel kar 60 startov. Pogačar je na prvem mestu svetovne jakostne lestvice (zbral je 5353 točk) nasledil letos tretjeuvrščenega Rogliča (3924; med njiju se je vrinil Van Aert, 4382), ki je na njej kraljeval v letih 2019 in 2020. Za kolesarja z vzdevkom Rogla, ki bo konec tega meseca dopolnil 32 let, jutri pa se bo poročil z dolgoletno srčno izbranko Loro Klinc, je bila največja športna tragedija odstop na Touru, zaradi česar je izostala ponovitev lanskega epskega dvoboja s Pogačarjem. A francoske rane je zacelil z zlato kolajno na OI v Tokiu v vožnji na čas in s tretjim zaporednim slavjem na Vuelti. »Za mano je sezona, polna tako uspehov kot tudi padcev. Toda vedno vzamem od vsega le pozitivne stvari in z optimizmom gledam v prihodnost,« svoj življenjsko-kolesarski moto opisuje Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ima še en velik cilj – končati v rumeni majici na Touru na cilju v Parizu. »Morda tega cilja ne bom nikoli izpolnil. A želim si, da bi se me ljudje spominjali tudi po čem drugem, ne le po kolesarskih dosežkih.«