Reševanje boje Vida

Zaradi močne burje, ki je minuli teden, od četrtka do nedelje, na morju dosegla in presegla sunke 40 vozlov, se je oceanografska boja Vida odtrgala iz sidrišča. »Ko smo se v ponedeljek zjutraj prepričali, da boja ni na svoji lokaciji, smo hitro organizirali iskanje in reševanje. Že v ponedeljek popoldne smo s preletom z letalom bojo našli sredi morja med Savudrijo in italijanskim Lignanom, približno 16 milj od Pirana. Dan kasneje, v torek, ko so bile ugodne vremenske razmere, smo jo poiskali z našim plovilom in jo počasi odvlekli v Marino Portorož. Plovba je skupno trajala 14 ur,« so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo. Nastalo morebitno škodo in čas odklopa boje še ugotavljajo, si pa prizadevajo, da bo boja Vida operativna na svoji lokaciji v najkrajšem možnem času, saj že vrsto let neprekinjeno zagotavlja meteorološke in oceanografske podatke. Trup oceanografske boje Vida je izdelan iz nerjavečega jekla debeline 6 milimetrov, njegov premer je 2,5 metra. Na najvišji točki, ki je 5 metrov nad vodno gladino, je pritrjen merilnik vetrov. O tem, kako močna je bila burja, pove podatek, da je boja zasidrana s tremi betonskimi bloki, s katerimi je povezana z verigami pod kotom 120 stopinj. Sidrni bloki ležijo na globini približno 22 metrov. vl