Iskanje finančnega obvoza okoli talibanov

Mednarodna skupnost je včeraj iskala rešitev za dilemo, kako preprečiti popoln kolaps osnovnih storitev v Afganistanu in obenem preprečiti, da bi pomoč tujine prišla v roke vladajočim talibanom, ki jih (še) ni priznala. Na videokonferenci skupine G20, ki združuje velika gospodarstva, so se potem dogovorili, da bodo denarno pomoč v Afganistan poskušali spraviti prek OZN in njegovih agencij. EU, denimo, je dvignila znesek obljubljene podpore na milijardo evrov. Kot je znano, je do prihoda talibanov na oblast tri četrtine afganistanskega proračuna predstavljal denar, ki je prišel iz tujine. To je zdaj presahnilo, osnovni storitveni sistemi so pred sesutjem.