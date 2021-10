Na svetovni razstavi pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev, to pa je priložnost tudi za predstavitev slovenskih podjetij in tkanje novih poslovnih priložnosti. V pol leta se bo v slovenskem paviljonu odvilo 11 sklopov dogajanj. V teh dneh poteka dogodek podnebje in biotska raznovrstnost, v prihodnje pa mu bodo sledile naslednje teme: vesolje, razvoj mest in podeželja ter pametne zgradbe, tovarne prihodnosti in razvoj materialov, digitalizacija in umetna inteligenca, potovanja, povezovanje in mobilnost, trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, zdravje in dobro počutje, prehrana in kmetijstvo, kulturne in kreativne industrije ter voda.

Paviljon je postavilo podjetje Riko, ki poleg ostalih trgov deluje tudi v Dubaju. Direktor Janez Škrabec priznava, da je bil izziv delati z lesom v deželi peska: »Zalivske države ne poznajo lesa kot gradbenega oz. nosilnega elementa, zato smo morali pristojne najprej prepričati v varnost in upravičenost objekta, nato pa še lokalne izvajalce na daljavo izobraziti glede montaže lesene konstrukcije, saj naši delavci niso smeli v času ostrih ukrepov potovati v Dubaj.«

»Expo vidimo kot priložnost za nas kot podjetje. Imeli smo kar nekaj sestankov in srečanj z drugimi delegacijami in podjetji. Malezija, denimo, je za nas izredno zanimiva zaradi surovin, ki jih potrebujemo. Pogovarjali smo se tudi s proizvajalci električnih avtobusov in tovornjakov, ki prav tako potrebujejo trajne magnete. Skratka, obisk in sodelovanje na tako velikem dogodku ocenjujemo kot pozitivno izkušnjo,« je poudarila dr. Milana Karajić iz podjetja Magneti Ljubljana, sodelujočega v slovenski delegaciji.

Letos je na Expu 2020 skupno 190 udeleženk, 83 jih ima samostojni paviljon, ostale so si bodo prostor najele. Slovenija se v Dubaju predstavlja z geslom Slovenia: Green and Smart Experience. S tem poudarjajo trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat slovenskega značaja.