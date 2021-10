Ponedeljkove evropske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo so prinesle prvega udeleženca mundiala ob gostitelju Katarju. To je štirikratna svetovna prvakinja Nemčija, ki je na gostovanju v Severni Makedoniji slavila zmago s 4:0 in ima tako na prvem mestu v skupini J neulovljivo prednost pred zasledovalci. Ob tem se zdi, da ima elf v svojih vrstah novo vzhajajočo zvezdo svetovnega nogometa. Krilni nogometaš Bayerna iz Münchna Jamal Musiala je namreč postal drugi najmlajši strelec Nemčije v zgodovini in najmlajši v zadnjih stotih letih. Mladenič je reprezentančni gol dosegel z 18 leti in 227 dnevi.

Musiala je rojen v Stuttgartu, a je večino mladosti preživel v Angliji. Oče je Anglež nigerijskih korenin, mama pa Nemka. Na Otok se je preselil pri sedmih letih in nogometno rasel v Chelseajevi akademiji ter igral za mlajše angleške selekcije. 17. novembra lani je zabil debitantski gol za mlado angleško reprezentanco na tekmi proti Albaniji. Selektor mlade nemške reprezentance Meikel Schonweitz je ob tem dejal, da Musiale ne bodo več prepričevali v nastop za njihovo izbrano vrsto, saj je že sprejel odločitev. »Očitno nam je namignil, da je njegova prihodnost v angleški reprezentanci. To spoštujemo in mu želimo vse najboljše v prihodnosti.«

A takrat je Musiala že igral za Bayern, kamor je prestopil julija 2019. To je zagotovo vplivalo na njegovo odločitev, da se je na koncu v članski konkurenci vendarle odločil za nemško izbrano vrsto. »Počaščen in ponosen sem na ta podatek,« je povedal Jamal Musiala, ko je po tekmi s Severno Makedonijo izvedel, da se je zapisal v zgodovino nemškega reprezentančnega nogometa.