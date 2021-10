Nadaljevanje jame so sicer odkrili že na julijski odpravi v Skalarjevo brezno, ki je po novih meritvah globoko 1150 metrov. Dolga leta je bilo z 911 metri globine Skalarjevo brezno najgloblja slovenska jama, kasneje je ta rekord prevzelo brezno Čehi II. na Rombonskih podih, ki je s 1505 metri še vedno najgloblja slovenska jama in 13. jama na svetu po doseženi globini.

Jamarji so na globini 970 metrov našli splet galerij - rovov ogromnih dimenzij, ki so se nadaljevali v več smereh. »Glede na meritve sklepamo, da bi se v enem izmed rovov lahko približali starim delom Skalarjevega brezna na globini 911 metrov. Na globini 990 metrov smo vzpostavili bivak, ki bo bistveno olajšal naša nadaljnja raziskovanja,« so o svojem dosežku zapisali na Facebook strani Jamarskega kluba Novo mesto. Slednji namreč vodi slovenske raziskave v Skalarjevem breznu, pri tem pa mu pomagajo jamarji tudi iz drugih slovenskih društev.

»V nadaljevanju raziskav smo se posvetili galerijam, ki se spuščajo z blagim naklonom in vodijo v smer jugovzhoda. Vmes jih presekajo brezna s tekočo vodo, ki se ves čas pretaka nekje v aktivnih delih pod galerijami,« so še navedli.

V jamo so odšli v soboto, v ponedeljek pa na globini 1150 metrov zaradi pomanjkanja vrvi, opreme in časa zaključili tokratne raziskave. »V zadnji doseženi stopnji smo lahko le nemočno opazovali jezerce, v ozadju pa poslušali bučanje vode. Jama se nadaljuje v več smereh in že nestrpno pričakujemo naslednja raziskovanja,« so še navedli jamarji.

V Sloveniji je trenutno nekaj več kot 14.000 registriranih podzemnih jam, le 11 med njimi pa je globljih od 1000 metrov.