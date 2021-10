Triinštiridesetletni Zlatnar trenira tudi Jureta Grkmana, tekača na 400 m, vadil je tudi slovensko rekorderko na 400 m ovire Agato Zupin, ki pa jo bo v naslednjem obdobju, želela si je namreč vadbe v večji skupini, treniral Matija Šestak.

Slednji je bil pred prihodom Janežiča na atletsko sceno slovenski rekorder na 400 m. »Odločil sem se, da končam sodelovanje z Rokom in nadaljujem z novim trenerjem, ki mi ga ni treba posebej predstavljati. Po devetih letih sicer zelo uspešnega obdobja sem ugotovil, da moram narediti spremembo, če želim napredovati in izboljševati rekorde,« je na novinarski konferenci povedal Janežič.

Izpostavil je, da to zanj ni bila lahka odločitev. »Napočil je pravi čas, ker se je končalo olimpijsko obdobje. Odslej imam zelo dobrega sparing partnerja na treningih, Grkmana. Prvič v življenju bom vadil z nekom, ki mi lahko sledi in lahko oba drug drugemu veliko pomagava. Sem iz Vodic in bom treniral v bližnjem Kamniku. To mi bo tudi olajšalo delo, blizu bom domu, imel bom mir ter vse na voljo na stadionu, kadarkoli bom želel,« je dodal Janežič.