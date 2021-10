Slovenska nogometna reprezentanca je dva kroga pred koncem kvalifikacij ostala povsem brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo v Katarju. Usodo izbrancev selektorja Matjaža Keka je dokončno zapečatila Rusija, ki se je po zmagi v Mariboru z 2:1 prebila pred Hrvaško na prvo mesto v skupini H. Slovenija je zdrsnila na četrto mesto, novembrska preizkusa s Slovaško in Ciprom pa bosta že pomenila pripravo za nove izzive v letu 2022.

Ljudski vrt je po šestih letih bučno pozdravil vrnitev slovenske vrste pod Pohorje. Med navijači na tribunah je bilo že med himno več energije kot na večini tekem v Stožicah. Selektor Kek se je razveselil vrnitve v domače okolje in za bitko proti Rusiji ni spreminjal začetne enajsterice, ki je v petek prepričljivo in visoko odpravila Malto. Slovenija je začela tako agresivno in odločno, da je Šporar že v enajsti sekundi prejel rumeni karton, potem ko je s komolcem mahnil tekmeca. Prav Šporar je z glavo zgrešil prvo veliko slovensko priložnost, nato pa so Rusi prevzeli pobudo in vse nevarneje pretili okoli domačega gola. V petih minutah so gostje izkoristili hudo nezbranost slovenske obrambe in si po dveh prekinitvah priigrali odločilno prednost dveh golov. Zadela sta oba centralna ruska branilca – Divejev je bil najspretnejši v sendviču med Šporarjem in Mevljo, Džikija pa se je pred vrati otresel Balkovca in imel toliko prostora, da je zadel celo s škarjicami. Slovenija je bila po dobre pol ure na kolenih, nato pa je Iličić pred odmorom dosegel gol priključka po kombinatorni akciji, ki je navijače dvignila na noge.

Čeprav je Rusija nastopila oslabljena brez devetih udarnih adutov, je v Mariboru prikazala suvereno predstavo in uspešno zatrla slovenske upe po preobratu v drugem polčasu. Selektor Kek je moral tvegati, saj je njegovo moštvo nujno potrebovalo zmago za ohranitev upanja po nastopu na mundialu. V igro je vstopil tudi drugi napadalec Šeško, Rusija pa se je postavila v trden obrambni blok, prežala na protinapade in čakala na konec tekme. Ljudski vrt je oživel ob vsakem obetavnem slovenskem napadu, toda regularnega gola za izenačenje ob strnjeni postavitvi gostov navijači niso dočakali. Na koncu je VAR razveljavil zadetek Kurtića, po katerem so s tribun leteli predmeti na igrišče, Rusija pa je bila blizu tretjemu zadetku, a je bila premalo zbrana pred vrati kapetana Oblaka. V sodnikovem podaljšku je tekmo prekinil navijač, ki so ga varnostniki ujeli šele na sredini igrišča z žarečo baklo v roki.

Razočarani Jasmin Kurtić je po tekmi povedal: »Želja in odnos sta bila prava. Igrišče ni bilo najboljše in nam ni dopuščalo hitre igre, zato smo bili primorani v veliko dolgih podaj. Imeli smo nekaj smole, lahko pa smo ponosni nase in moramo gledati samo naprej. Čakata nas še dve tekmi, dali bomo svoj maksimum, saj spoštujemo državni grb.«