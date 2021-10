Italijanska poslastica s slovenskim priokusom

Koprčan Luka Šik je eden tistih, ki so obdobje koronakrize izkoristili za razvoj novih idej. Pred koronakrizo je prodajal avtomobile, danes pa na roke olupi tone limon in iz njih izdeluje italijansko alkoholno poslastico limončelo. Ker je veliko potoval po Italiji in se navduševal nad tamkajšnjo kulinariko, se je za začetek lotil izdelave limoninega likerja, ki ga je poimenoval limoni, pozneje pa še pomarančnega in meloninega. Prvi sliši na ime oranži, drugi pa meloni. Bratski trio likerjev je takoj postal precejšnja prodajna uspešnica v slovenskem delu Istre, vse skupaj pa je nadgradil še s proizvodnjo marmelad.