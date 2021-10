»Na Škofjeloškem je bilo razvito predvsem pletarstvo iz vrbovih šib in leskovih viter, iz katerih so pletli najrazličnejše izdelke – od izdelkov za hišna opravila in delo na polju pa vse do pletenega pohištva,« pravi Kati Sekirnik, vodja Rokodelskega centra DUO Škofja Loka. (Foto: Petra Mlakar)