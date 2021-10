V nesreči pred izvozom Vodice v smeri Ljubljane, ki se je zgodila nekaj po 4. uri, sta bili udeleženi dve kombinirani vozili. Do nesreče je prišlo, ker je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti trčil v kombi s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Avtocesta v smeri Ljubljane je bila zaradi ogleda in odpravljanja posledic nesreče zaprta do 6. ure, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Na Policijski upravi Kranj pozivajo k prilagojeni hitrosti vožnje in ustrezni varnostni razdalji.