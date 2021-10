Argentinci so v Buenos Airesu s 3:0 odpravili sosednje Urugvajce. Šestkratni najboljši nogometaš na svetu Messi je na tekmi dveh nekdanjih svetovnih prvakov dosegel prvi gol, ko je bil uspešen v 38. minuti. Preostala zadetka sta dodala Rodrigo De Paul (44.) in Lautaro Martinez (62.).

»Igramo odlično igro in mislim, da postajamo še boljši,« je po tekmi za domače medije dejal Messi in dodal: »To je bila težka tekma in morali smo zmagati. Urugvaj se je umaknil, da bi poskušal iz protinapadov, in bil je zelo nevaren. Ko smo dosegli prvi gol, pa se je odprlo veliko prostora.«

Po zmagah na vseh devetih prejšnjih kvalifikacijskih tekmah za mundial prihodnje leto v Katarju Brazilci prvič niso pobrali vseh točk. Rekorderji po številu svetovnih naslovov so se v gosteh pri Kolumbijcih v pristaniškem mestu Barranquilla razšli brez zadetkov.

Najbližje zadetku za selecao je bil Antony iz Ajaxa, ki mu v 84. minuti z bližine ni uspelo premagati kolumbijskega vratarja Davida Ospine. Ta je že v 5. minuti Neymarju ubranil poskus z roba kazenskega prostora.

Četudi se Neymar ni vpisal med strelce, pa je nogometaš PSG vseeno prišel na naslovnice domačih medijev. V nedeljskem dokumentarnem filmu televizijske postaje DAZN je namreč 29-letnik napovedal, da bo svetovno prvenstvo v Katarju novembra 2022 verjetno njegovo zadnje.

Brazilija ostaja neporažena na vrhu lestvice z 28 točkami z desetih tekem, prav tako je v južnoameriških kvalifikacijah še neporažena Argentina z 22 točkami na drugem mestu. Kolumbija, ki je že odigrala 11 od 18 tekem, je peta s 15 točkami; eno mesto in eno točko za Urugvajem. Prve štiri od desetih ekip se bodo neposredno uvrstile na mundial.