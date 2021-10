»Olimpija Ljubljana sporoča, da se je razšla s trenerjem Savom Miloševićem. Gospodu Miloševiću se zahvaljujemo za opravljeno delo in mu želimo obilo uspeha na nadaljnji življenjski poti. Treninge ekipe bo do nadaljnjega vodil Milan Anđelković,« so na kratko zapisali na spletni strani kluba.

Oseminštiridesetletni Milošević je na klop Olimpije sedel pred letošnjo sezono in jo vodil na 16 tekmah. Na njih je slavil osemkrat ter zabeležil še dva neodločena izida. Na lestvici Prve lige Telemach je Olimpija po 12 tekmah na tretjem mestu z 20 točkami. Vodilni Koper ima 24 točk.

V svoji igralski karieri je nekdanji podpredsednik srbske nogometne zveze igral za številne priznane klube. Kariero je začel v Partizanu, ki ga je kot trener na 67 tekmah vodil pred prihodom v Olimpijo.

Po igranju za Partizan je prestopil v Aston Villo, pozneje pa je oblekel še dres Zaragoze, Parme, Espanyola, Celte iz Viga, Osasune in Rubina iz Kazana.

Odločitev o menjavi trenerja prihaja po najavljeni skupščini ljubljanskega kluba, ki bo 19. oktobra, je pred dnevi zapisalo moštvo v izjavi za javnost.

Na skupščini bo predsednik Olimpije Milan Mandarić predstavil vse podrobnostmi prevzema kluba, ki ga bo predal nemškemu poslovnežu Adamu Deliusu.

Nemec naj bi sicer Olimpijo kupil že konec lanskega leta, a do zaključka posla ni prišlo.