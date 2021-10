Francija in Španija sta blesteli v polfinalnih dvobojih letošnje Lige narodov z izjemnima predstavama proti Belgiji in Italiji ter s tem močno dvignili pričakovanja pred današnjim finalom na San Siru v Milanu. Toda oboji so, ravno nasprotno, v njuno drugo finalno tekmo na velikih tekmovanjih po Euru 1984 krenili zelo previdno in prvi polčas odigrali zelo taktično, praktično brez strela na gol. Velja seveda dodati, da gre za ekipi, katerih igralci se izjemno dobro poznajo v glavnem iz španskega in angleškega prvenstva, tako da bi kdorkoli težko že na začetku tekme lahko presenetil. Francozi so bili še za odtenek manj ambiciozni, s klasično postavitvijo svojega selektorja Didierja Deschampsa, ki svojo formacijo načeloma postavi v sistem 3-4-3, ki pa se je večino prvega polčasa preobražala v 5-3-2, s tremi močnimi branilci v sredini (Varane, Kimpembe, Kounde), medtem ko je na sredini igrišča Rabiota s prve tekme zamenjal Monacov bolj obrambno usmerjeni vezist Tchouameni.

Španci so tekmo začeli z dvema spremembama glede na polfinale, saj je osrednjega branilca Paua Torrresa, glavnega krivca za zadetek Italijanov v polfinalu, zamenjal igralec Barcelone Eric Garcia, v sredini pa je selektor Enrique namesto Kokeja postavil Rodrija (ManCity). Še najpomembnejši dogodek prvega polčasa je bila poškodba francoskega »ministra za obrambo« Rafaela Varana (ManUtd), ko ga je zamenjal Bayernov osrednji branilec Dayot Upamecano. Španci so imeli dvotretjinsko terensko premoč, ko sta žogo v noge znova »vzela« kapetan Busquets in njegov mladi, še ne 18-letni soigralec iz Barce Gavi, vendar pa je bila ta premoč precej brezplodna.

Jasno je bilo, da takšne »uspavanke« v drugem polčasu ne bomo več videli; obe ekipi sta začeli stopnjevati tempo igre, še zlasti Francozi. Ti so v 63. minuti tudi odigrali izjemno akcijo, ki sta jo skovala največja zvezdnika Kylian Mbpappe (PSG) in Karim Benzema (Real), ki sta žogo spravila do junaka polfinalne zmage Thea Hernandeza, a je igralec Milana zadel prečko – še huje, v nasprotnem napadu je Busquets podal v globino Mikelu Oyarzabalu, ki ga je Upamecano obupno slabo pokril, vratar Lloris pa je ob strelu znova obstal na levi nogi. Toda kot da je zadetek zvezdnika Real Sociedada in vodstvo Španije z 1:0 dokončno razjezil Francoze, odgovornost pa sta prevzela ravno prva moža francoskega napada. Najprej je po dveh minutah iz samostojne akcije neverjeten gol zadel Benzema, z roba šestnajstmetrskega prostora z leve strani s strelom preko vratarja Unaija Simona; po globinski podaji Hernandeza na meji nedovoljenega položaja pa je v 80. minuti vratarja Athletica iz Bilbaa premagal še Mbappe. Španci so bili vidno zmedeni, Francozi pa so »leteli« po igrišču, a vseeno je imel najlepšo priložnost spet Oyarzabal v 88. minuti, a se je tokrat izkazal Lloris. V petminutnem sodnikovem podaljšku so Španci silovito podajali v kazenski prostor, a so se Francozi rutinsko ubranili in odpeljali tekmo do konca in več kot zasluženo dvignili zmagovalni pokal letošnje Loge narodov. Dva izjemna druga polčasa, pet zadetkov in izjemna naveza Benzema-Mbappe je bilo dovolj za naslov.