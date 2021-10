Kanclerska rošada za ohranitev oblasti

Tri dni po izbruhu afere o domnevnem kupovanju prirejenih javnomnenjskih raziskav in naklonjenega medijskega poročanja, s čimer naj bi Sebastian Kurz pred petimi leti s predsedniškega mesta v stranki pregnal svojega predhodnika in si tako omogočil prevzem Avstrijske ljudske stranke, se je 35-letni Kurz umaknil s položaja predsednika vlade. V anglosaksonskem političnem prostoru bi predsedniki vlad ob takšnih obtožbah verjetno vzeli klobuk in se poslovili, toda v politični kulturi Kurza, znanega po njegovi brezkompromisnosti pri naglem političnem vzpenjanju, umik ni bil niti sekundo med možnostmi naslednjih korakov.