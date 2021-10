Tantadruja za igralsko stvaritev v iztekli sezoni je prejela Marjuta Slamič za vlogo Bogdane v predstavi jerebika, štrudelj, ples pa še kaj, ki jo je po drami Simone Semenič režiral Jure Novak. »V drami izstopa, ko polnokrvno upodobi osrednji lik, gospodinjo v župnišču, ki je že izgubila ljubljeno osebo, a se je ponovno sestavila.«

Podelili so tudi tantadruja za posebne dosežke, prejeli so ga soustvarjalci predstave Čudovita – avtor Jure Karas, pianist Joži Šalej ter igralci Vesna Pernarčič, Urška Bradaškja, Tina Gunzek, Franko Korošec in Primož Forte. Nagrado za življenjsko delo so tokrat namenili dolgoletnemu igralcu in upokojenemu članu ansambla SNG Nova Gorica Ivu Barišiču. Žirijo za tantadruje za gledališko sezono 2020/2021 v primorskih gledališčih (SSG Trst, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper) so sestavljali Andraž Gombač, Ivana Zajc in Gojmir Lešnjak, žirijo za podelitev življenjske nagrade pa Ingrid Kašca Bucik, Nataša Sosič Fabjan in Bine Matoh. sta, kul