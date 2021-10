Novi prostori vrtca in šole na Otočcu

Skoraj 60 predšolskih malčkov, njihovih staršev in zaposlenih v vrtcu na Otočcu se je razveselilo treh novih igralnic v prizidku tamkajšnje osnovne šole, ki nadomeščajo dosedanji dvooddelčni vrtec na Lešnici. Pridobili so tudi športno igralnico, prostore za zaposlene in servisne prostore. V prihodnjih dneh naj bi se v šest novih učilnic v prizidku, ki so ga začeli graditi pred enim letom, vselili tudi šolarji.