Tekstilna industrija je v zadnjih desetih letih tehnološko izjemno napredovala. Vse bolj se uveljavljajo umetni materiali, bodisi reciklati bodisi materiali, ki jih je po uporabi mogoče reciklirati, kot trajnostne in do okolja prijazne alternative tkaninam iz deviških naravnih vlaken. Preja econyl, ki se uporablja pri proizvodnji znamke Good For Good Active, je odličen primer tega. Je regenerirana, narejena iz zavrženih ribiških mrež, ki jih nato v Sloveniji predelajo v visokokakovostno poliamidno prejo PA66 v zaprtem proizvodnem procesu in brez degradacije osnovnih značilnosti materiala. Končni izdelek je tkanina, primerna za uporabo v športu, pri plavanju, in za intimna oblačila.

Vrhunski dizajn in najnovejša tehnologija Oblikovalka Petra Grmek Green je za idejo oblikovanja znamke Good For Good Active izkoristila prav večnamenske lastnosti tkanine za enakovredno, kakovostno večnamensko oblačilo. Kako močan pečat na njeno ustvarjanje sta pustili dvanajstletno življenje in delovanje v tujini, sogovornica odgovarja, da je London nedvomno ena izmed svetovnih prestolnic mode. Ne nazadnje se tam urijo številne bodoče zvezde modnega sveta. »Tu se vrhunski dizajn in najnovejše tehnologije 'tepejo' s tradicijo in pristopom 'old-school artisanal' k izdelavi oblačil,« je povedala Petra Grmek Green in dodala, da si je v britanski prestolnici pridobila predvsem nova poslovna znanja. »Moram pa poudariti, da so mi tehnično znanje in izkušnje, pridobljene v Sloveniji, odprli pot v tujino. Med kolegi sem veljala za posebnost, saj sem tako teoretično kot praktično poznala postopke v proizvodnji tekstilij, česar se praviloma tuji modni oblikovalci ne učijo. Tako kot tudi nimajo neposrednih izkušenj z delom v proizvodnji, kot sem jih imela sama po treh letih dela v Kometu Metlika.« Zato zagovarja pomembnost ohranjanja domače proizvodnje. »S tem bomo omogočili pridobitev praktičnega znanja novim generacijam oblikovalcev, tako domačih kot tujih! Temu sta namenjeni platforma Make in Slovenija in kampanja na kickstarterju.« Poleg poslovnega znanja je London podjetnici prinesel spoznanja, kako modna mašinerija deluje globalno, ob tem pa tudi vpogled, kaj vse je s tem narobe. »Od odnosa dobaviteljev do delavcev, žensk in narave… London je zanimiv in na trenutke lep, a izjemno naporen za žensko z družino, ki hkrati vodi svojo blagovno znamko na izjemno konkurenčnem trgu. Tudi zato sem se verjetno v takih okoliščinah precej 'skurila' in brexit je bil brca, ki sem jo potrebovala za vrnitev domov.«

S perilom nagovarja aktivne ženske S 30. septembrom se je oblikovalka s svojim perilom podala v kampanjo za pridobivanje zagonskih sredstev na kickstarterju. »Že leta 2013 sem prek te platforme uspešno pridobila sredstva za izdelavo posteljnine pod svojo takratno blagovno znamko Room39. Tudi sama sem po tej poti podprla vrsto projektov in zelo dobro poznam pasti in priložnosti takega sistema financiranja.« Zato pa je njena ideja za multifunkcionalno perilo počasi zorela že nekaj časa. Ne nazadnje izhaja iz osebne potrebe in tako dejansko ponuja praktično rešitev realnemu problemu – to pa ima občinstvo na kickstarterju zelo rado. »K nakupu nagovarjamo predvsem ženske in med temi predvsem tiste, ki prosti čas najraje preživljajo v naravi in so športno aktivne. To so ženske, ki se z majhnim nahrbtnikom odpravijo v planine za konec tedna in potrebujejo oblačila, ki pokrivajo več potreb.« Hkrati pa je set zaradi uporabljenih materialov in poslovnega modela namenjen tistim, ki želijo nakupovati družbeno odgovorno in podpreti ideje, produkte in podjetja, ki se trudijo biti del rešitve – in ne del problema, ki ga svetovna modna industrija ustvarja. Aktivni spodnji del bikinija ima edinstveno lastnost, ki omogoča enostavno oblačenje in slačenje, ne da bi se morali pri tem popolnoma razgaliti. S stranskim zapenjanjem se hlačke lahko popolnoma odprejo in si jih uporabniki lahko nadenemo tudi pod oblačila. »Ta funkcija je posebno priročna pri združevanju športnih dejavnosti, kot so kolesarjenje ali pohodništvo in plavanje,« pove Petra Grmek Green, tudi sama kolesarka. »Sploh pri cestnem kolesarstvu ne nosiš veliko opreme s seboj, večinoma samo tisto, kar lahko spraviš v tri žepke majice, pa mogoče kakšno res majhno torbico, ki ne kvari aerodinamike. Tako sem prepoznala potrebo po nedrčku, s katerim grem lahko tudi v vodo in ki se hitro posuši, in hlačkah, ki si jih lahko nadenem in slečem pod hlačami – bodisi kolesarskimi, pohodniškimi ali navadnimi,« razloži sogovornica in doda, da perilo preverjeno deluje. In še privlačnega videza je. »Eden od komentarjev, ko sem testirala izdelke v znanem velnes centru, je bil, da so kopalke kot nekaj, kar bi nosilo Bondovo dekle!«