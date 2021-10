Rui Costa novi predsednik Benfice

Člani portugalskega nogometnega velikana Benfice so za novega predsednika kluba izvolili nekdanjega portugalskega reprezentanta Ruija Costo. Ta bo nasledil Luisa Filipeja Vieiro, ki so ga julija aretirali zaradi domnevnih nepravilnosti, vključno s sumi o goljufiji, utaji davkov in pranju denarja.