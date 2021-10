Pogum, znanje in ustvarjalnost so lastnosti vseh potencialnih podjetnikov, ki so s podporo izkušenih mentorjev v tem programu pridobili aktualna in uporabna podjetniška znanja ter s tem prve in pomembne korake za svojo nadaljnjo podjetniško pot. Veliko spodbud, v smislu konstruktivnih vprašanj in nasvetov, pa so bili udeleženci deležni tudi s strani strokovne komisije, ki je odločala o tem, kdo so letošnji zmagovalci, so sporočili iz Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva iz Postojne.

Naj poslovna ideja: trajnostna svetilka Med letošnjim naborom podjetniških idej je bil zmagovalni naziv naj poslovna ideja po odločitvi strokovne komisije podeljena Mateju Mihelčiču in njegovi inovaciji, trajnostni svetilki. Slednja omogoča rastlinam rast v temnejših prostorih, saj lahko simulira sončno svetlobo. Naziv za naj ustvarjalno idejo je prejela ustvarjalka aktivnih doživetij v naravi Suzana Vidmar, ki je s poučnim pristopom k spoznavanju preteklosti ustvarila escape land Po poteh prestranškega pračloveka. Najbolj prepričljiv nastop oziroma predstavitev svoje poslovne ideje pa je prikazal Jure Počkaj, eden največjih opernih strokovnjakov doma in v tujini, ki svoji uspešni glasbeni poti dodaja tudi ustvarjanje lastne podjetniške zgodbe »Jure Počkaj s Pozabljenim orkestrom« ter si s tem prislužil naziv za letošnji naj pitch. Letošnji zmagovalci so si razdelili denarne nagrade v vrednosti 15.000 evrov, nagradni sklad sta zagotovila Občina Postojna in javna agencija Spirit. Zmagovalcem pa bo v naslednjem letu omogočena tudi uporaba delovnega prostora in strokovno mentorstvo. V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva so preteklih mesecih vzpostavili sistem za predinkubacijo ter inkubacijo udeležencev, izpeljali 40 tematskih dogodkov in pri tem sodelovali s 1000 udeleženci. Uspešno so izpeljali podjetniška programa Naša Perspektiva in Start-Tourism-Up ter razširili mentorsko mrežo. Aktivno so pristopili k vzpostavitvi sistema za spodbujanje podjetnosti mladih na osmih osnovnih šolah. Proti koncu letošnjega leta napovedujejo poziv za dva programa in sicer Start-Tourism-Up ter Ideja PRO, v začetku leta 2022 pa bodo nove podjetnike ponovno povabili v podjetniški program Naša perspektiva.