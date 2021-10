»Do tja je še dolga pot, ampak zelo dobro kaže,« pravi direktor inovacij pri Pošti Slovenije Kristijan Perčič. V podjetju imajo razvojno-raziskovalno skupino, ki že sodeluje z raznimi inštituti, univerzami in zagonskimi podjetji. Trenutno se spopadajo z idejami, ki se bodo v prihodnosti zagotovo pojavile na trgu. Ena takih je tudi inovacijski projekt dostave z brezpilotnimi letalniki. »To področje je zelo kompleksno. Šele od letošnjega leta so pravzaprav vzpostavljeni neki osnovni zakonski pogoji, na podlagi katerih lahko sploh začnemo graditi idejo, ki bi pod določenimi pogoji lahko omogočala letenje zunaj vidnega polja,« pravi Perčič.

Na to temo že preizkušajo različne letalnike, nosilnosti, obnašanje v težjih vremenskih pogojih, visokogorju in podobno. Testne lete lahko trenutno opravljajo samo nad nenaseljenimi območji, v zaprtem zračnem prostoru. V sodelovanju s slovenskim podjetjem OneDrone so letos izvedli prvi poskusni let z brezpilotnim letalnikom, ki je dostavil pošiljko Poštarskemu domu na Vršiču. »V tem trenutku podpisujemo pisma o nameri s podjetji, ki na tematiko dronov vidijo svojo prihodnost oziroma te že danes uporabljajo za poenostavljanje svojih procesov,« razlaga Perčič. Brezpilotnih letalnikov se tako ne bi več upravljalo s konzolami, ampak bi bili poleti avtomatizirani, nadzorovani iz računalniškega centra. Cilj je, da bi lahko celotno floto takšnih avtonomnih dostavnikov nadzorovali iz varnostno-nadzornega centra, kjer bi šolani operaterji z njimi operirali na daljavo.

Zakaj dostava z droni Med glavne prednosti uporabe tovrstnih vozil štejemo zmanjšanje onesnaževanja, optimiziranje logističnih poti, hitro dobavljivost nujnih dobrin, materialov na težko dostopna in oddaljena območja in podobno. Velik potencial predstavlja tudi oskrba in dostava poštnih pošiljk gorskim postojankam in planinskim kočam, v nasprotni smeri pa odvoz odpadkov v dolino. Podobno velja tudi za dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih, in sicer s ciljem še naprej ostati pomemben in celovit povezovalec slovenskega gospodarstva in prebivalstva.

Dostava tudi, ko uporabnika ni doma Poleg dostave z brezpilotnimi letalniki se Pošta Slovenije ukvarja še s številnimi drugimi razvojnimi in inovacijskimi projekti, ki jih intenzivno vodi z namenom doseganja najboljših uporabniških izkušenj, saj so te v veliki meri odvisne od najsodobnejših pristopov do uporabnikov. Ti si namreč želijo alternativne možnosti dostave in ena od izbir bo morda v prihodnje tudi dostava paketov v naša bivališča. Direktor inovacij pojasnjuje, da se poskušajo prilagajati zahtevam strank in trga – ena teh je tudi dostava takrat, ko uporabnika ni doma. »Amazon je to že omogočil. Cilj je dostava v hišo. Tisti, ki bo paket dostavil, bo prejel tudi neke vrste ključ, s katerim bo lahko odprl vrata in jih zaprl,« pojasnjuje. Čeprav to morda trenutno zveni noro, je dostava v bivališče, ne da bi bil uporabnik doma, eden od velikih napredkov na področju dostave pošiljk. »Pripravljamo tudi prototip uporabniškega portala, s katerim želimo, da bi tako fizične kot digitalne storitve Pošte Slovenije lahko uporabnik opravljal kar iz udobja svojega doma, prek uporabniškega računa na spletu,« še dodaja.