Današnje srečanje članov in simpatizerjev stranke SDS v Merezigah nad Koprom je pospremilo več kot sto protestnikov, ki so s pesmijo, govori, transparenti, v burji plapolajočimi zastavami in žvižgi vladi Janeza Janše sporočali, naj odstopi in omogoči predčasne volitve. Prepričani so bili, da stranka SDS srečanja v Marezigah, kjer so se goloroki domačini pred natanko 100 leti postavili po robu oboroženim fašistom, ni pripravila naključno. »Zakaj Marezige? Zato ker so pojem primorskega boja proti fašizmu! Gre za očitno provokacijo Janeza Janše in stranke SDS, ki je podla in nizkotna tako kot tudi sicer njihovo delovanje. To je posmeh žrtvam fašizma v Marezigah, ki so se uprli fašizmu, to je posmeh več kot 100.000 Primorcem, ki so morali zavoljo fašističnega terorja zapustiti svoje domove, to je posmeh vsem žrtvam holokavsta,« je odmevalo z govorniškega odra. Janezu Janši so sporočili, da v Marezigah ni prostora za domače in tuje častilce nacifašizma.

Protestniki so z žvižgi pospremili prihod okrog 250 udeležencev srečanja, ki so na prizorišče prihajali z avtobusi in avtomobili. Vabljeni so bili župani, poslanci, ministri, državni svetniki, podžupani in člani izvršilnih odborov iz vrst stranke SDS. Med protestom je na prizorišče prišlo tudi večje število policistov, ki so udeležence pozivali, naj upoštevajo njihove ukrepe, sicer bodo primorani shod razpustiti. Uradni del shoda je kljub vsemu minil mirno, s prepevanjem partizanskih pesmi in preletom letala s transparentom Primorska za vedno.